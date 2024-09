Napoli, Conte cambia ancora: nuovi ruoli per Kvara e Neres

In casa Napoli, dopo l’addio al 3-4-2-1 ed il passaggio ad un 4-2-3-1 mascherato, Antonio Conte si prepara a cambiare ancora. Ed in questo cambiamento sono coinvolti in prima persona sia David Neres che Kvaratskhelia, che dovranno modificare il loro raggio di azione. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Dopo un avvio di campionato shock con la sconfitta contro l’Hellas Verona, gli azzurri hanno ritrovato nuovo entusiasmo. Buona parte del merito è legato alla mentalità che Antonio Conte è riuscito ad inculcare nei suoi ragazzi, ma è innegabile quanto siano stati determinanti in questo discorso i nuovi acquisti.

Alessandro Buongiorno ha preso per mano praticamente la linea difensiva, Leonardo Spinazzola ha dato una più che valida alternativa a Matias Olivera, McTominay e Gilmour hanno fatto fare alla mediana il salto di qualità, Lukaku è il bomber a cui aggrapparsi e David Neres è l’uomo in grado, insieme a Kvara, di accendere il Maradona con le sue giocate.

Napoli, Conte cambia ancora: le ultime a riguardo

Dopo che nelle prime uscite la squadra ha giocato con il 3-4-2-1, contro Juventus e Parma è arrivata la svolta. 4-2-3-1, con McTominay decisivo in questo discorso. Dal momento che sarà un po’ trequartista ed un po’ interno di centrocampo. Ora, però, Conte si prepara ad un nuovo cambiamento che riguarda proprio i due esterni.

Stando a quanto raccontato dal noto giornalista e speaker radiofonico Valter De Maggio durante la sua trasmissione a Radio Kiss Kiss Napoli, presto Conte proporrà Kvaratskhelia e David Neres in due ruoli relativamente nuovi per loro. Potrebbe decidere, infatti, di invertire la loro posizione, con il brasiliano a sinistra e l’ex Dinamo Tbilisi a destra.

Nuovi ruoli per Kvaratskhelia e David Neres: cosa succede

Sarebbe un modo questo per dare maggiore imprevedibilità all’attacco. Per quanto riguarda il brasiliano ex Ajax e Benfica, in carriera ha spesso giocato a sinistra, con risultati ottimi. Diverso, invece, il discorso relativo a Kvaratskhelia, che a Napoli non è mai stato proposto sulla destra. Almeno non dal primo minuto.

In ogni caso, il ventaglio di soluzioni a disposizione di Antonio Conte è tale da poter immaginare praticamente qualsiasi soluzione in attacco. Ci sarà da divertirsi, con David Neres che gradualmente sta diventando sempre più importante per questa squadra.