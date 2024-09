Napoli, Osimhen ceduto in Italia: assist dalla Premier League

In casa Napoli, in vista della sessione di gennaio di calciomercato, arriva una svolta non di poco conto. Victor Osimhen può seriamente essere ceduto in Serie A e per questa operazione c’è l’assist decisivo che proviene direttamente dalla Premier League inglese. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri in sede di calciomercato sono ancora alle prese con la grana di Victor Osimhen. Con il prestito al Galatasaray per un anno, il tutto è stato solo rimandato di un anno. Per fortuna si è trovata la quadra per il rinnovo contrattuale di un ulteriore anno, per lasciare il tutto immutato.

La tensione tra le parti resta davvero molto alta ed è vietato abbassare la tensione per evitare beffe. Ovviamente a livello internazionale si conosce questa condizione e sono diversi i club che stanno provando ad assicurarsi le prestazioni dell’ex Lille. Anche in Serie A. Ed ora arriva una svolta significativa grazie ad un assist che arriva dalla Premier League.

Svolta per l’addio del nigeriano: le ultime notizie

Il nigeriano rappresenta ancora oggi un patrimonio del Napoli, nonostante non ci siano margini per pensare ad un suo reintegro nel progetto e men che meno nella squadra. In tal senso, però, può arrivare una svolta non di poco conto grazie ai milioni del calcio inglese.

Stando a quanto raccontato da “Team Talk“, infatti, l’Arsenal è pronto ad affondare il colpo in casa Juventus per Dusan Vlahovic, presentando una offerta da 58 milioni di sterline, vale a dire circa 70 milioni di euro. Ed in tal senso la notizia può riguardare da vicino anche il Napoli e Victor Osimhen. Andiamo a vedere per quale motivo.

Osimhen ceduto in Serie A: adesso cambia tutto

E’ noto, infatti, che la Juventus abbia messo gli occhi da tempo su Victor Osimhen, così come è noto che Vlahovic non rientri propriamente nelle idee di Thiago Motta. Senza la cessione del serbo, però, questo affare è da scartare a prescindere.

Con l’Arsenal pronto ad affondare il colpo per l’ex riferimento offensivo della Fiorentina, la pista che potrebbe portare Osimhen alla Juventus si potrebbe seriamente riaprire. Si tratta di un affare sicuramente più fattibile per l’estate, ma attenzione anche all’inverno visto che ormai i colpi di scena nel calciomercato sono all’ordine del giorno.