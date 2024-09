Scott McTominay è già diventato un idolo a Napoli ma ora arrivano delle parole che non possono non destare un po’ di preoccupazione. Per lo scozzese c’è un aspetto che potrebbe presto diventare un problema ed ora andremo a vedere come stanno precisamente le cose a riguardo.

L’impatto che ha avuto il calciatore scozzese sulla realtà di Napoli è stato davvero impressionante. I tifosi hanno apprezzato non solo le sue doti assolutamente fuori dal comune, ma soprattutto la passione che ci sta mettendo. In ogni secondo che passa in campo ma anche in ogni intervista che rilascia. Ai media o ai canali social del club.

Ad esaltare ancora di più questo discorso è stato poi il gol messo a segno contro il Palermo in Coppa Italia, meno di trenta secondi dopo il suo ingresso in campo. C’è, però, un aspetto da tenere in considerazione, dal momento che, come sottolineato, può diventare un problema. Andiamo a vedere come stanno le cose a riguardo.

Scozzese subito protagonista: attenzione però ad un aspetto

Conte ha chiesto a gran voce il suo arrivo ed i risultati si sono visti. Contro la Juventus è arrivata una grande prestazione, con delle occasioni da gol create, e contro il Palermo il primo gol, per giunta al primo pallone toccato davanti ai nuovi tifosi. Andiamo a vedere cosa riguardano queste preoccupazioni.

A sottolineare l’inserimento impressionante di Scott McTominay nel Napoli è stato il quotidiano “Times” che spiega come sia diventato un idolo assoluto della tifoseria sin da subito. Proprio la passione, spesso eccessiva, dei tifosi “può diventare un problema”, come d’altronde già accaduto in altri casi in passato.

Napoli, allarme per McTominay: “Può diventare un problema”

“Il livello e la portata dell’ossessione possono diventare problematici per i giocatori del club“. Queste le parole usate a riguarda da parte del noto quotidiano inglese, che fotografa una tendenza che spesso è stata riscontrata da queste parti. Con parecchi giocatori che negli anni se ne sono lamentati.

Per il momento, però, l’avventura di Scott McTominay al Napoli, dopo un mese circa dal suo arrivo, sta andando come meglio non potrebbe. Per la gioia sua e dei suoi tifosi, che non vedono l’ora di vederlo all’opera per realizzare altre imprese sportive. Già a partire dalla gara contro il Monza dello stadio Maradona.