Napoli: concorrenza anticipata, Manna prende il talento del Parma

L’ultima partita di Coppa Italia ha evidenziato delle difficoltà a livello offensivo. Manna potrebbe decidere di anticipare la concorrenza su un attaccante

Simeone e Raspadori continuano a non convincere e a gennaio potrebbero essere fatte delle riflessioni. Il condizionale in questi casi è d’obbligo visto che manca diverso tempo. Conte si attende una reazione importante da parte dei suoi attaccanti. Ma se questa non dovesse arrivare, allora saranno fatte tutte le riflessioni del caso e non possiamo escludere che alla fine si possa decidere di cederli e puntare su un giocatore differenze.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli in estate ha seguito con attenzione un talento del Parma e magari Manna ci proverà anche durante il calciomercato invernale. Il direttore sportivo ha confermato di non essere riuscito a fare tutto quello previsto e si era parlato con insistenza anche di un possibile rinforzo in attacco. Le valutazioni sono in corso e le decisioni saranno prese nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli: idea dal Parma, Manna ci pensa

Il rinforzo in attacco è fortemente collegato alle possibili partenze di Simeone e Raspadori. Conte naturalmente si augura che entrambi possano riuscire ad entrare il prima possibile negli schemi del tecnico leccese per dare una mano importante alla squadra. Ma se questo non dovesse avvenire, allora non è da escludere la cessione di uno dei due o di entrambi. Una situazione che costringerebbe i partenopei a prendere sul mercato un vice Lukaku e c’è un nome che piace davvero tanto agli azzurri.

Stiamo parlando di Bonny del Parma. L’attaccante dei Ducali è stato sondato dai partenopei già in estate, ma i gialloblu hanno immediatamente chiuso la porta con un obiettivo: cercare di alzare il più possibile la valutazione della punta. Il Napoli, comunque, durante il calciomercato invernale potrebbe fare un tentativo e capire la fattibilità di questa operazione. Una accelerazione che potrebbe anche portare ad anticipare la concorrenza visto che ci sono diverse squadre su di lui.

Al momento naturalmente è una semplice suggestione. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se Bonny potrà diventare una idea per il Napoli durante il calciomercato invernale. Di certo è un giocatore che piace agli azzurri e a questo punto toccherà a Manna decidere quando affondare il colpo e provare a regalare il giocatore ad Antonio Conte.