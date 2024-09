Napoli: affare da 25 mln, colpo in Serie A

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato. I partenopei potrebbero chiudere un colpo in Serie A da 25 milioni di euro. I dettagli

La partenza sprint in campionato del Napoli sta portando i tifosi a sognare in grande. Da parte di Antonio Conte i piedi restano piantati saldamente a terra. Il tecnico leccese è convinto che la strada è molto lunga e alcune lacune presenti in rosa potrebbero avere un perso con il passare delle partite. Proprio per questo motivo da parte sua c’è stata la richiesta alla società di fare un ulteriore sforzo durante il calciomercato invernale per completare la rosa.

La disponibilità di Manna e De Laurentiis c’è stata e non è da escludere che il Napoli possa piazzare in Serie A un colpo da 25 milioni di euro. Si tratta di una operazione non semplice considerata la cifra detta in precedenza. Ma Conte aspetta un rinforzo di livello in quel ruolo e il giocatore rappresenta una possibilità di calciomercato molto importante per alzare la qualità della squadra e puntare in alto.

Calciomercato Napoli: nuova idea, colpo da 25 milioni

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Le priorità in questo momento sono rappresentate da un centrale e da un esterno destro. E proprio sull’ultimo ruolo potrebbero esserci delle importanti novità nel giro di davvero poco tempo. Una trattativa non semplice da portare a tempo, ma un tentativo i partenopei lo potrebbero fare.

Secondo quanto riferito da areanapoli.it, il Napoli continua a seguire da vicino Dorgu del Lecce. Un tentativo c’era già stato in estate, ma la richiesta del Lecce ha bloccato un po’ l’affare. I pugliesi comunque non hanno intenzione di scendere sotto i 25 milioni di euro anche se durante il calciomercato invernale si potrebbe avere una situazione differente: ovvero salentini in grossa difficoltà in campionato e la volontà del giocatore di andare a misurarsi in una squadra come il Napoli.

Al momento naturalmente si tratta di una semplice idea, ma il classe 2004 non è assolutamente uscito dai radar del Napoli e di Antonio Conte. L’esterno destro durante il calciomercato invernale i partenopei lo faranno e a questo punto non possiamo escludere che possa essere Dorgu. Il Lecce proverà a resistere per poi dare vita ad una vera e propria asta in estate. Ma il calciatore potrebbe chiedere di anticipare l’addio per provare una seconda parte di stagione in una squadra di assoluto livello.