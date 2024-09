Garcia in panchina in Serie A: sarà avversario del Napoli

Rudi Garcia potrebbe in futuro tornare in panchina in Serie A e sfidare il Napoli. A fare l’annuncio è direttamente il tecnico francese

A Napoli Rudi Garcia non ha sicuramente lasciato un bellissimo ricordo. Arrivato per sostituire Luciano Spalletti, il francese è sempre stato in grossa difficoltà e l’esonero è la conferma di quanto successo la scorsa stagione. Ma il transalpino non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. Da parte sua c’è la disponibilità a tornare sin da subito in panchina e magari farlo anche in Serie A, campionato nel quale deve riscattarsi.

Per il momento Garcia resta ai box, ma il francese non esclude la possibilità di tornare su una panchina di una big di Serie A e a quel punto sfidare il Napoli. Niente di immediato visto che ad oggi le grandi dovrebbero continuare con gli attuali tecnici. Ma il campionato è assolutamente lungo e non possiamo escludere che in futuro ci possano essere scossoni affidandosi all’ex allenatore dei partenopei.

Serie A: Garcia in panchina, l’annuncio del tecnico

Nonostante l’esperienza non conclusa sicuramente nel migliore dei modi con il Napoli, Rudi Garcia non chiude le porte ad una nuova esperienza in Serie A. La sua volontà è sempre quella di tornare in panchina per dimostrare il suo valore e mettersi alle spalle un periodo non facile. Per il momento, come scritto in precedenza, non c’è nessuna trattativa in corso, ma il tecnico transalpino nelle scorse ore non ha chiuso assolutamente la porta ad una squadra.

Intercettato dai giornalisti a margine di un evento, Rudi Garcia ha aperto alla possibilità un giorno di tornare a Roma. “Ho un bellissimo rapporto con i tifosi – svela il francese – e magari in futuro ritornerò sulla panchina giallorossa. Mai dire mai”. Parole che sembrano una sorta di autocandidatura. La volontà di riprendere ad allenare c’è e non è da escludere che nel giro di qualche stagione il club capitolino possa puntare su di lui.

Al momento i Friedkin hanno scelto Juric. Resta da capire se il tecnico croato riuscirà ad ottenere la conferma oppure no. In caso di una scelta diversa la prossima stagione, la Roma potrebbe magari decidere di valutare il profilo di Rudi Garcia. Il rapporto con i tifosi è rimasto ottimo e da parte sua c’è la disponibilità a riprovare una esperienza nella Capitale. Ad oggi siamo semplicemente nel campo delle suggestioni. Ma nel calco tutto può succedere e quindi mai dire mai.