Guardiola ‘scippa’ Conte: è lui il sostituto di Rodri

Il Napoli rischia di vedere sfumare definitivamente un obiettivo. Il City è pronto a puntare su di lui per sostituire l’infortunato Rodri

Il Napoli prosegue la ricerca di rinforzi per la rosa di Antonio Conte. L’obiettivo da parte del tecnico leccese è quello di dare vita ad un progetto triennale e quindi tra gennaio e giugno arriveranno dei giocatori di livello per rendere la rosa ancora più competitiva di quella attuale. Ma un obiettivo potrebbe sfumare. Il condizionale è d’obbligo visto che ancora siamo a settembre e può succedere di tutto.

Secondo quanto riferito dal The Guardian, il Manchester City potrebbe scippare il Napoli durante il calciomercato invernale. Guardiola ha individuato nel giocatore il sostituto ideale di Rodri ed ora potrebbe fare un tentativo per convincere club e giocatore. Una mossa destinata a togliere dai giochi i partenopei. L’intenzione di Manna è quella di riuscire a portare il rinforzo solo in estate e per questo motivo il rischio è quello di dover cambiare obiettivo.

Calciomercato: Napoli beffato, accelera il Manchester City

L’infortunio di Rodri costringe il Manchester City a muoversi sul calciomercato per sostituirlo. Si era ipotizzato la possibilità di un intervento a parametro zero, ma si preferisce aspettare gennaio e fare un acquisto di livello. Guardiola ha chiesto alla società un sacrificio economico importante per portare alla sua corte un sostituto dello spagnolo di livello. E c’è un nome che in queste ultime ore sta circolando con frequenza.

Il Manchester City avrebbe messo nel mirino Samuele Ricci del Torino. Il centrocampista si sta mettendo in mostra con il Torino e sono diverse le squadre che si stanno muovendo per capire la fattibilità dell’operazione. Per il momento da parte dei granata nessuna apertura considerato anche quanto si sta facendo in campionato. La strada fino a gennaio è lunga e può succedere di tutto, ma Guardiola ha individuato nell’ex Empoli il giocatore giusto per rinforzare il reparto di centrocampo.

Una mossa che toglierebbe fuori dai giochi il Napoli di Conte. Il tecnico leccese avrebbe visto nel centrocampista del Torino il giusto giocatore per rinforzare la propria rosa. L’idea di Manna, però, sarebbe quella di affondare il colpo solamente in estate e il Manchester City potrebbe quindi sbaragliare la concorrenza e beffare anche i partenopei in questa corsa di calciomercato al regista dei granata.