Napoli, Lukaku già leader: il gesto sfuggito a tutti

Romelu Lukaku si è già preso il Napoli sulle spalle e questo è stato evidente sin dal primo secondo. Adesso però ne è diventato anche un leader, come testimoniato da un gesto che è sfuggito a tutti e che farà sicuramente molto piacere ai tifosi partenopei. Ecco di che si tratta.

L’impatto che ha avuto Big Rom con la realtà azzurra è stato davvero impressionante, dal momento che ha messo subito in campo tutto quello che aveva. Con ottimi risultati, dal momento che ha già trovato 2 gol e 2 assist complessivamente. Niente male come bottino, soprattutto se si considera la situazione.

Il belga, infatti, in maniera del tutto inevitabile, è fuori condizione, dal momento che di fatto non ha svolto la preparazione questa estate. E’ arrivato tardi a Napoli e non veniva considerato come un elemento della squadra al Chelsea. C’è un suo gesto, però, che dimostra quanto Lukaku sia già diventato un nuovo leader per gli azzurri.

Gesto da leader del belga: è il nuovo idolo dei tifosi

La sua esperienza sarà a dir poco preziosa per questa squadra, giovane e con dei margini di crescita enorme. Eppure con tanti elementi di esperienza pronti a fare la differenza. In tal senso, i dettagli raccontano molto di uno spogliatoio ed un suo gesto la dice lunga sul legame che ha subito creato con questo ambiente.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, infatti, ad ogni gol messo a segno dal Napoli in Coppa Italia contro il Palermo Lukaku ha esultato con grande trasporto, a conferma anche dello spirito e della concentrazione che questa squadra mette in ogni impegno. Si è calato in questo spogliatoio come meglio non poteva.

Lukaku ed il suo gesto in Coppa Italia non visto da nessuno

Può sembrare un gesto banale, ma le sue esultanze veementi ai gol siglati dai compagni contro il Palermo sono un esempio anche per gli altri, che come detto da Antonio Conte non devono abbassare in nessun caso la concentrazione.

In tal senso leader: guida i compagni con l’esempio. Ora, dopo la prova da dimenticare contro la Juventus, con il Monza Romelu Lukaku è chiamato ad un esame importante, dal momento che tutti si aspettano molto da lui. I tifosi vogliono tornare ad urlare il suo nome tra le mura del Maradona.