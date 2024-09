Esonero e Sarri nuovo allenatore: trattativa lampo, beffa Everton

Siamo al cospetto di uno dei migliori allenatori in senso assoluto della sua generazione ed ora Sarri è pronto a tornare in panchina. La svolta è rappresentato dall’esonero a sorpresa e da una trattativa lampo. Beffa per l’Everton dei Friedkin, che pure si erano mossi sulle sue tracce per il nuovo progetto.

Si tratta di uno dei più raffinati conoscitori di calcio a livello internazionale. Ovunque sia andato ha fatto cose egregie, dall’Empoli fino ad arrivare al Chelsea, senza dimenticare lo straordinario percorso nelle categorie inferiori. Ora, dopo la fine della sua avventura alla Lazio, è in attesa di una nuova possibilità.

In biancoceleste, purtroppo, le cose non sono andate come sperava. Alla fine è arrivata la rottura con una parte dello spogliatoio e questo ha portato alle sue dimissioni. Ora, però, dopo questa ferita che si è creata nel suo animo, è pronto a ripartire, dal momento che arriva per lui una ghiotta occasione. Niente Everton, che pure si era mosso su di lui.

Il tecnico toscano torna in panchina: colpo di scena

Nelle ultime settimane si era parlato della possibilità di vederlo approdare all’Everton, a caccia di un tecnico a cui affidare la panchina per far partire un nuovo corso. In tal senso, però, adesso arriva la svolta. Niente da fare per la firma con i Friedkin, visto che un altro club sta per affondare il colpo per il toscano.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Tottenham, sta valutando seriamente l’ipotesi di esonerare Ange Postecoglou dopo un inizio di campionato assolutamente da dimenticare. Gli Spurs, proprio per questo, starebbero pensando di riportare a Londra proprio Maurizio Sarri per dare una nuova spinta al loro progetto, sempre molto ambizioso.

Sarri nuovo allenatore: beffato l’Everton dei Friedkin

Per lui, che ha già conosciuto la Premier League ai tempi del Chelsea, si tratterebbe di una soluzione sicuramente suggestiva, dal momento che ha sempre detto di vedere di buon occhio un ritorno in Inghilterra.

Il Tottenham rappresenterebbe una grandissima chance da questo punto di vista, ma bisogna ovviamente trovare la quadra. L’esonero di Postecoglou sembra essere imminente, ma si attendono decisioni ufficiali. Sono ore cruciali, dunque, per il futuro di Maurizio Sarri. E’ concreta la possibilità di vederlo ancora in terra inglese.