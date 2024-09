Napoli, colpo dal Boca da 20 milioni: clausola pagata e firma

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano ad un colpo che arriva direttamente dal Boca Juniors e che può incendiare il prossimo mercato. La svolta in questo affare è rappresentata dalla clausola da 20 milioni di euro: se pagata, arriva la firma da parte dl calciatore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il calcio sudamericano in generale ed in particolar modo il Boca Juniors sono da sempre una autentica fucina di talenti. In tal senso, gli azzurri hanno deciso di guardare proprio da quelle parti per individuare i nuovi rinforzi da regalare ad Antonio Conte, dal momento che è un mercato sempre interessante.

Soprattutto per quello che è il rapporto qualità prezzo, infatti, si possono fare degli affari davvero di altissimo profilo. Stavolta il Napoli, dopo tanti anni, torna a guardare in casa Boca Juniors per un colpo ad effetto. La svolta per l’affare è rappresentata dalla clausola ed ora andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Gli azzurri lavorano ad un colpo dal Boca Juniors

Sono diversi i profili da tenere attentamente in considerazione e che si stanno mettendo in mostra in Argentina negli ultimi anni. I partenopei, nella figura del direttore sportivo Giovanni Manna, pare che siano particolarmente attenti ad un profilo su tutti, che ha le stigmate del predestinato, come si suol dire.

Stando a quanto raccontato da “PasionFutbol“, infatti, il Napoli si sta muovendo con vivo interesse sulle tracce di Kevin Zenon, talento del Boca Juniors che gli Xeinezes vorrebbero vendere in Europa. Piace, infatti, anche in Brasile, ma Riquelme non vuole rinforzare una diretta concorrente per la Libertadores.

Napoli, occhi puntati in casa Boca: clausola da 20 milioni

Proprio per questo motivo il Boca Juniors è al lavoro per alzare la clausola rescissoria a 20 milioni di euro, una cifra decisamente alla portata del Napoli. Che, però, deve fare i conti con una concorrenza spietata. Su Zenon ci sono il Newcastle, l’Olympique Lione, il Brighton e soprattutto il Tottenham. La prima che sarà disposta a pagarla potrebbe presto arrivare alla firma.

Tra queste, però, ancor di più in questo nuovo corso di Antonio Conte, gli azzurri sono quelli che sembrano avere una maggiore stabilità. In termini economici ma anche come livello di competitività. Classe 2001, Sarebbe perfetto per Conte dal momento che sulla fascia sinistra può agire sia a centrocampo che come terzino.