Napoli: Conte blocca una cessione, spunta il retroscena

Nuovo retroscena sul calciomercato del Napoli. Antonio Conte ha detto no ad una possibile partenza last minute: per lui è indispensabile

È sempre calciomercato. Nonostante la sessione estiva si sia conclusa ormai da un mese, le trattative non si fermano e non riguardano solamente i giocatori. Secondo quanto riferito da La Repubblica, dall’Arabia nei giorni scorsi hanno bussato alla porta del Napoli per un fedelissimo di Antonio Conte. L’offerta era sicuramente allettante e il collaboratore del tecnico leccese l’avrebbe anche presa in considerazione per iniziare un’esperienza difesa.

Ma è arrivato immediatamente lo stop di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli ha ribadito l’importanza del collaboratore nel suo staff e da qui la decisione di bloccare tutto. Niente Arabia, quindi, per lui e una conferma in terra partenopea per cercare di alzare il livello e perché no provare a scrivere una pagina di storia comunque molto importante con la squadra azzurra.

Calciomercato: Conte blocca tutto, niente Arabia

La chiamata dall’Arabia è arrivata nei giorni scorsi. Non si hanno, al momento, certezze sulla squadra che ha deciso di muoversi per lui, ma un tentativo di un club saudita c’è stato. La trattativa, però, si è fermata sul nascere. Da parte di Antonio Conte nessuna apertura ad una cessione del proprio collaboratore. Anzi, il tecnico leccese ha ribadito l’importanza di averlo nello staff e per questo motivo non c’è stata la fumata bianca.

Il tecnico leccese non ha nessuna intenzione di privarsi di Mauro Sandreani. Il rapporto tra i due è consolidato e da parte di Conte c’è l’intenzione di avere a disposizione uno staff di primo livello per provare a centrare lo Scudetto. Per questo motivo si è deciso di non dare il via libera a questa cessione e di ribadire l’importanza del collaboratore tecnico per l’ex Juventus. Una notizia sicuramente positiva per tutto l’ambiente Napoli considerato anche il lavoro che sta facendo l’allenatore pugliese da quando è arrivato in Campania.

Uno stop che conferma anche la volontà da parte di Conte di non effettuare cambi in corso. Magari la prossima stagione potranno essere valutati eventuali variazioni nello staff tecnico. In questo momento, però, la testa è rivolta a fare bene con il Napoli e questo rende difficile pensare a variazioni che potrebbero minare (e non poco) la serenità di tutto l’ambiente.