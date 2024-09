Osimhen-Juve: svolta improvvisa, l’annuncio in diretta

Victor Osimhen alla Juventus continua a tenere banco. Nelle scorse ore è arrivato un annuncio importante su questa trattativa

La prima doppietta di Osimhen con la maglia del Galatasaray porta il nigeriano sempre più nel cuore dei tifosi del club turco, ma il suo futuro resta una incognita. I giallorossi sperano di confermalo, il Chelsea non lo molla, ma sembra prendere piede sempre più il trasferimento alla Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante di livello e l’ex Napoli piace da tempo a Giuntoli. Una ipotesi che, almeno per il momento, sembra legata alla partenza di Vlahovic, ma non è da escludere una operazione a prescindere dalla partenza del serbo.

Intanto in queste ultime ore è arrivato un nuovo annuncio sul passaggio di Osimhen alla Juventus. Dichiarazioni arrivate all’improvviso e che rafforzano la possibilità di vedere il nigeriano in bianconero. Naturalmente la strada è ancora lunga e le cose possono cambiare, ma Giuntoli sembra essere intenzionato realmente sedersi ad un tavolo con il Napoli per valutare la possibilità di prendere l’attuale bomber del Galatasaray.

Osimhen-Juve: annuncio improvviso, cosa sta succedendo

Al momento la testa di Osimhen è rivolta al Galatasaray. Il nigeriano è convinto che potrà tornare in una big solamente facendo bene in Turchia. Poi in estate, perché a gennaio sembra davvero impossibile, saranno fatte tutte le valutazioni per capire la migliore soluzione per la sua carriera. Non è da escludere una permanenza in Turchia, ma ad oggi la sua speranza è quella di giocare in uno dei top club.

E per Massimo Sparnelli il calciomercato estivo vedrà il trasferimento di Osimhen alla Juventus. “Ne sono convinto – spiega l’ex addetto stampa del Napoli ai microfoni della trasmissione Tifosi Napoletani – e poi con questi soldi ADL rinforzerà la squadra con l’acquisto di giocatori fortissimi“. Una ipotesi la seconda non tanto fantasiosa considerando che con l’addio del nigeriano entreranno nelle casse oltre 80 milioni di euro.

Ma resta da capire se De Laurentiis darà realmente il via libera al trasferimento di Osimhen alla Juventus. La decisione di non far valere la clausola rescissoria in Italia proprio per non ripetere un nuovo Higuain. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come si svilupperà meglio la situazione.