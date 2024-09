Napoli: rivoluzione sul mercato, Conte ha deciso

Il Napoli è pronto ad una vera e propria rivoluzione sul calciomercato. Antonio Conte ha indicato quali sono le priorità alla dirigenza

Nonostante un inizio di campionato di assoluto livello, in casa Napoli non c’è assoluta soddisfazione sulla rosa. Antonio Conte si aspetta dei rinforzi importanti nelle prossime sessioni di calciomercato e ha già indicato alla dirigenza quali sono le priorità e su dove bisogna intervenire. Ricordiamo che il progetto è triennale e il tecnico leccese si augura in tre anni di poter riuscire ad avere una rosa di assoluto livello.

Ad anticipare il numero dei rinforzi chiesti da Antonio Conte è direttamente Massimo Sparnelli. L’ex addetto stampa del Napoli è convinto che il tecnico leccese non sia assolutamente soddisfatto della rosa a disposizione e si attende nelle prossime sessioni di calciomercato giocatori di assoluto livello per alzare la qualità della squadra. Naturalmente non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire cosa succederà.

Calciomercato Napoli: Conte ha le idee chiare, chiesti cinque calciatori

Sono cinque i calciatori chiesti da Antonio Conte per alzare il livello della rosa a disposizione. A svelarlo è Massimo Sparnelli in un’intervista ai microfoni della trasmissione Tifosi Napoletani. L’ex addetto stampa dei partenopei non si è soffermato sui nomi e sui ruoli, ma questi si possono naturalmente prevedere.

Di certo entro l’estate Conte si aspetta uno o due rinforzi in difesa. Rafa Marin e Juan Jesus devono convincere altrimenti per loro il destino è ormai segnato. Lo stesso si può dire per Raspadori e Simeone. Un terzo rinforzo, quindi, potrebbe essere un attaccante che possa rappresenta una alternativa a Lukaku. Senza dimenticare che la partenza dell’ex Sassuolo dovrebbe aprire anche all’arrivo di un giocatore con caratteristiche molto simili a quelle di Elmas. A concludere il lungo elenco è sicuramente il famoso esterno destro. Ebimbe resta il favorito, ma non si escludono delle novità in questo senso.

La strada per gennaio è lunga, ma Conte spera di avere alcuni di questi subito e poi magari spostare il resto durante il calciomercato estivo. Naturalmente al momento si tratta solamente di ipotesi e bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di avere un quadro più chiaro su come si muoverà il Napoli.