Napoli: ADL “innamorato”, pronto un regalo a Conte

Aurelio De Laurentiis si è ‘innamorato’ di un giocatore e potrebbe in futuro regalarlo ad Antonio Conte. Ecco di chi stiamo parlando

De Laurentiis nella sua lunga carriera da presidente ha sempre portato a Napoli giocatori destinati in futuro a fare una carriera importante. E non è da escludere che in futuro possa fare regali importanti a Conte. In questa sessione di calciomercato ha preferito lasciare spazio al tecnico per la rifondazione dopo una annata fallimentare. Ma in futuro proverà comunque a inserire in rosa giocatori di cui è innamorato calcisticamente.

E, secondo quanto riferito da areanapoli.it, ci sarebbe un calciatore che a De Laurentiis piace molto. Un tentativo di portarlo a Napoli lo ha fatto senza, però, arrivare alla fumata bianca. Non possiamo escludere che magari durante il prossimo calciomercato estivo possa riprovarci. Le caratteristiche si sposano alla perfezione con il modo di giocare di Conte e per questo motivo da una semplice idea il tutto potrebbe trasformarsi in una trattativa.

Calciomercato Napoli: ADL lo vuole, assalto in estate?

De Laurentiis ha sempre portato a Napoli giocatori che lo hanno colpito calcisticamente. In questa lunga sessione estiva ha deciso di fare un passo indietro per non rischiare di scontrarsi con Conte. Una scelta necessaria visto che si arrivava dopo un anno fallimentare e c’era bisogno di una vera e propria rivoluzione. Ora in futuro, però, il presidente potrebbe decidere di portare almeno uno dei calciatori che rispecchiano il suo modo di pensare il calcio.

E tra questi ci sarebbe Samardzic. Il Napoli già in passato aveva fatto un tentativo per il calciatore ora all’Atalanta senza, però, riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Ora, però, in estate non possiamo escludere magari un sondaggio con la Dea. Il serbo non ha mai nascosto la sua volontà di giocare ad alti livelli e i partenopei rappresenterebbero forse la soluzione migliore considerate anche le difficoltà degli orobici in questo campionato.

Per il momento stiamo parlando di una semplice suggestione. Samardzic resta comunque un calciatore che si sposa alla perfezione con il modo di giocare di Conte. Sulla carta lui è un doppione di McTominay, ma certamente offrirebbe una alternativa importante al tecnico. Vedremo se durante il calciomercato estivo tutto riesce a trasformarsi in realtà oppure no. Di certo è un qualcosa che terrà banco per diverso tempo e un quadro chiaro lo si avrà solo nelle prossime settimane.