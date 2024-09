Napoli, l’annuncio in diretta: “Mi ha deluso”. Addio a sorpresa

Non finiscono le polemiche in casa Napoli. Nonostante le numerose vittorie, spunta il retroscena: “Ha deluso tutti”. Ecco l’allarme lanciato

La dirigenza partenopea dovrà fare i conti anche con gli scontenti come ogni anno. Conte sta ricucendo i rapporti con ogni calciatore azzurro, ma non è sempre così facile. Tutti si aspettano di giocare ogni domenica, ma spesso non accade: spunta il retroscena sulla delusione totale in Coppa Italia, l’attacco in diretta tv.

Il Napoli continua a lavorare senza sosta in ottica futura. Conte ha saputo toccare le corde giuste dello spogliatoio azzurro riportandolo così ai massimi livelli: ora serve continuità in Serie A per ambire a grandi palcoscenici. Contro il Monza c’è bisogno dei tre punti per sognare in grande anche vista la sconfitta del Torino contro la Lazio. La squadra azzurra ha iniziato con entusiasmo il nuovo percorso tecnico con l’allenatore leccese, ma c’è ancora qualcosa da sistemare per il futuro.

Durante la diretta tv c’è stata una feroce critica contro un calciatore azzurro che ha deluso le aspettative: spunta il retroscena a sorpresa. Scopriamo i dettagli della delusione cocente in Coppa Italia: ora può dire subito addio.

Napoli, delusione cocente: spunta la verità in diretta tv

Un’altra sfida da vincere a tutti i costi per restare nelle zone alta della classifica. Il Napoli dovrà puntare in alto per continuare il percorso di crescita iniziato con Conte da poche settimane. C’è un calciatore azzurro che ha deluso davvero tanto: scopriamo i dettagli.

Come svelato dal giornalista napoletano, Angelo Pompameo, ai microfoni di Tv Luna durante la trasmissione Tifosi Napoletani c’è stato un giocatore che ha deluso completamente le aspettative durante la sfida contro il Palermo.

La Coppa Italia resta un obiettivo della squadra azzurra che vuole puntare in alto con la nuova rivoluzione messa in atto da Antonio Conte. C’è stata una delusione totale: nessuno lo immaginava prima.

Durante la diretta tv il giornalista ha criticato apertamente Simeone: “Mi sarei aspettavo molto di più da lui con il Palermo“. Poi ha aggiunto: “Un attaccante che gioca poco dovrebbe zittire i critici quando gioca. Non mi ha fatto ricredere. In Coppa Italia ha fatto malissimo”.

Conte ha sempre esaltanto le sue doti come attaccante: appena è arrivato Lukaku, l’argentino si è seduto subito in panchina. Ora aspetta una nuova occasione, altrimenti a gennaio potrebbe fare subito le valigie.