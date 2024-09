Napoli, De Laurentiis spende 5 milioni: qui sorgerà il centro sportivo

Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a salutare Castel Volturno. Ha deciso subito dove investirà 5 milioni di euro: nuovo centro sportivo

Per festeggiare i vent’anni di presidenza Aurelio De Laurentiis è voglioso di pensare a nuove soluzioni in ottica futura. Cinque milioni di euro per pensare in grande: ecco dove sorgerà il nuovo centro sportivo del Napoli, conosciamo meglio ogni dettaglio. Un investimento importante per essere all’avanguardia competendo alla pari con le altre big d’Europa.

L’addio a Castel Volturno è sempre più vicino. Un momento decisivo per pensare a nuovi investimenti: De Laurentiis è subito pronto ad investire 5 milioni di euro per fare grande il Napoli: ecco dove sorgerà il nuovo centro sportivo. Tutto può cambiare in poco tempo: attenzione anche ai lavori del Maradona per partecipare anche come impianto per Euro2032.

Napoli, centro sportivo dopo Castel Volturno: ecco la verità

Il presidente De Laurentiis continua a pensare in grande. Dopo aver dato pieni poteri ad Antonio Conte per la rivoluzione estiva, il numero uno del club partenopeo è pronto a regalare un nuovo centro sportivo alla squadra azzurra.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis dovrà trovare una nuova area visto che dovrà lasciare quasi sicuramente Castel Volturno. Il contratto di affitto è in scadenza: ora il numero uno del Napoli dovrà trovare una nuova sistemazione per la squadra azzurra.

Ha individuato un’area verso la zona di Giugliano: “Una posizione ideale di 40 ettari tra il Lago Patria e Giugliano”. Le altre alternative restano quelle di Bagnoli e di Afragola: l’investimento sarà di 5 milioni di euro per arrivare così ad un centro sportivo all’avanguardia.

La riunione è già avvenuta presso il Comune di Giugliano: è stato presente l’architetto incaricato dallo stesso ADL. L’obiettivo è quello di regalare un nuovo centro sportivo moderno con strutture di primo piano. Il Napoli è cresciuto tantissimo nel corso degli anni come brand internazionale. Ormai tanti big non vedono l’ora di vestire la maglia azzurra: ora serve il passo in avanti con un nuovo polo di proprietà del Napoli.

De Laurentiis cercherà così di sviluppare subito il nuovo progetto: la costruzione del centro sportivo è davvero fondamentale per la crescita globale della squadra azzurra. Il Napoli continua a fare sul serio nonostante la delusione cocente della passata stagione.