Candreva firma in Serie A: vicino al Napoli, dove giocherà

Antonio Candreva è pronto a firmare il suo contratto in Serie A: accostato al Napoli, ecco la sua destinazione. Arriverà nelle prossime ore

Candreva subito firmerà il suo nuovo contratto per continuare la sua carriera avvincente in Italia. Saranno ore decisive per arrivare subito all’accordo totale: ormai ci siamo, ha già deciso quale maglia vestirà per il prosieguo della stagione. Conosciamo la sua nuova squadra: ecco dove giocherà per tutta la stagione.

Una nuova destinazione da urlo per l’esperto calciatore italiano che ha vestito tante maglie gloriose in Serie A. Candreva è voglioso di iniziare così subito il suo nuovo percorso in Italia: da mesi è stato fermo dopo l’addio alla Salernitana. Un rinforzo utile per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore italiano.

Candreva, l’ufficialità a breve: ecco la nuova destinazione in Serie A

Un nuovo inizio esaltante per lui anche a stagione in corso. L’ex Juventus e Salernitana non vede l’ora di firmare il suo nuovo contratto in ottica futura: scopriamo la sua nuova destinazione, spunta la verità.

Come svelato da La Repubblica Antonio Candreva sarà un nuovo calciatore del Genoa. Rinforzo importante per la squadra allenata da Alberto Gilardino: da mesi era svincolato dopo l’addio alla Salernitana. Ora per lui un nuovo capitolo tutto da scrivere all’età di 37 anni. Nei prossimi giorni arriverà in Liguria per sostenere le visite mediche di rito per poi firmare il suo nuovo contratto.

Gilardino ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi dopo il grave infortunio rimediato da Malinovskyi: anche Castillejo si è offerto al Genoa per rinforzare il reparto offensivo. Candreva può occupare tante posizioni tra centrocampo ed attacco: l’ufficialità arriverà nei prossimi giorni.

Nei mesi scorsi è stato anche accostato al Napoli come alternativa a Mazzocchi per il ruolo di laterale destro, ma dopo soltanto poche giornate Conte ha cambiato sistema di gioco passando alla difesa a 4. Ora l’esperto calciatore italiano non vede l’ora di ripartire subito per mettersi subito a disposizione di Alberto Gilardino.

In estate ha dovuto dire addio a tre cessioni eccellenti con la squadra che ha perso di stabilità: sono arrivate già diverse sconfitte per il Grifone. Candreva è pronto a firmare subito il suo nuovo contratto per contribuire alla salvezza della squadra ligure. Ormai ci siamo: l’ufficialità è sempre più vicina.