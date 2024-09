Napoli, Osimhen colpo per gennaio: spunta la chiamata ad ADL

Victor Osimhen continua a segnare gol importanti al Galatasaray. Arriva la chiamata a De Laurentiis: nuovo colpo per gennaio

L’attaccante nigeriano del Galatasaray, Victor Osimhen, è pronto a volare con la maglia del Galatasaray. Arrivo in prestito agli inizi di settembre, ora sta trascinando il club turco a suon di gol in coppia con Icardi. Ancora una doppietta per l’ex giocatore azzurro, ma a gennaio potrebbe arrivare la cessione a sorpresa.

La cessione di Osimhen è arrivata soltanto in prestito anche dopo il 31 agosto. La situazione dell’attaccante nigeriano non era delle migliori con la rottura totale tra lui e il presidente De Laurentiis. Conte non l’ha mai impiegato durante le amichevoli estive, ma ecco il colpo a sorpresa in vista di gennaio. Pochi minuti fa è arrivata la chiamata decisiva: spunta tutta la verità.

Napoli, Osimhen può andare subito via: la situazione

Il presidente De Laurentiis dovrà così pensare in grande in ottica futura. La cessione di Osimhen arriverà così a titolo definitivo: spunta la chiamata a sorpresa per l’attaccante nigeriano, cosa succede ora?

Un momento delicato per prendere una decisione per il futuro. Osimhen è davvero felice al Galatasaray, ma soltanto De Laurentiis potrà decidere il suo futuro. Pochi minuti fa il suo amico giornalista Buchi Laba ha rivelato tutti i dettagli anche in vista di gennaio su X: “Il Chelsea voleva un pre-accordo con Osimhen per gennaio 2025, ma è stato respinto prima del suo arrivo al Galatasaray”.

Successivamente ha aggiunto: “Hanno chiamato il Napoli per fare un affare a gennaio: sono disposti a pagargli lo stipendio che vuole al 100%. Ma è impossibile, resta al Gala per tutta la stagione”. Nessuna nuova cessione in vista di gennaio: è stato anche insultato dai tifosi del Chelsea come rivelato da Buchi Laba.

Per tutta la stagione Osimhen sarà protagonista con la maglia del Galatasaray che è pronto a trionfare in campionato. Poi farà il suo ritorno al Napoli per la cessione a titolo definitivo: il presidente De Laurentiis cercherà di massimizzare la sua cessione. L’attaccante nigeriano ha baciato anche lo stemma del club turco: un affronto che non è stato proprio digerito dai tifosi del Napoli che l’hanno criticato anche sui social.

Sarà addio a titolo definitivo per una nuova avventura lontano dalla squadra azzurra: nei prossimi mesi il presidente De Laurentiis deciderà il futuro di Osimhen.