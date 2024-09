Napoli, Mario Rui l’ha fatta grossa: l’annuncio dell’ex azzurro

Mario Rui continua a vivere da separato in casa al Napoli: ecco il suo gesto incredibile, è arrivato l’annuncio dall’ex azzurro

Una rottura totale con il Napoli, ma è stato svelato il gesto dall’ex attaccante azzurro: ecco quello che è successo con il terzino portoghese. Ha vissuto anni gloriosi con la maglia del Napoli, ma tutta la verità venuta fuori pochi minuti fa.

Il terzino portoghese del Napoli è ormai fuori dal progetto di Antonio Conte, ma il suo ultimo gesto ha lasciato tutti senza parole. La rivelazione è arrivata in diretta tv dall’ex attaccante azzurro: ecco quello che è successo durante queste settimane. Ha saputo tutto e l’ha detto senza troppi giri di parole: scopriamo ogni dettaglio circa la situazione futura del giocatore del Napoli.

Napoli, la scelta a sorpresa di Mario Rui: ora ha sbagliato davvero tanto

Saranno settimane decisive per trovare così la sua nuova destinazione: ecco tutto quello che è successo in casa Napoli. Il terzino portoghese dovrà così prendere la miglior decisione possibile: spunta il retroscena incredibile.

L’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, ha rivelato tutta la verità su Mario Rui durante la puntata di “Tifosi Napoletani”. La rottura con il suo agente Mario Giuffredi è reale: “Subito è partita la lite quando gli ha portato 10 squadre: lui le ha rifiutate tante, anche il San Paolo. Ha detto no a cinque milioni di contratto con la discussione accesa con il procuratore”.

Il terzino portoghese è stato uno dei protagonisti del terzo Scudetto del Napoli, ma ormai vive da separato in casa con gli azzurri. Antonio Conte non ha proprio intenzione di richiamarlo in squadra: ormai ha scelto sulla fascia sinistra Spinazzola ed Olivera.

Nonostante il passaggio alla difesa a quattro, non ci sarà modo di rivederlo in campo in maglia azzurra. A gennaio arriverà l’addio già ormai annunciato: un gesto che ha portato alla rottura sia con De Laurentiis che con il noto agente Giuffredi.

Una verità davvero scomoda per riuscire così a risolvere in poco tempo una situazione ricca di ostacoli. Il terzino portoghese è voglioso di tornare a giocare con continuità dicendo addio al Napoli: c’è stato un passo in avanti dello stesso Mario Rui, ma Conte non ne vuole sentire proprio parlare. Tutto può cambiare nelle prossime settimane: ormai ci siamo per l’addio.