Calciomercato, dal Napoli al Real Madrid: colpo a sorpresa

Come svelato dal portale “planetarealmadrid”, il Real Madrid è alla ricerca di un valido centrale difensivo per il futuro della squadra di Carlo Ancelotti. Il club spagnolo sta valutando anche la possibilità di riportare a casa Rafa Marin, attualmente al Napoli.

Pochi giorni fa ha fatto il suo debutto in maglia azzurra in Coppa Italia contro il Palermo: Antonio Conte è stato contento della sua prestazione, ma dovrà continuare a crescere migliorando nella costruzione del gioco.

Così Rafa Marin potrebbe tornare a vestire la maglia delle merengues dopo essere cresciuto sotto ogni punto di vista con Conte. Ancelotti lo conosce molto bene: un’idea a sorpresa per rinforzare la retroguardia a disposizione dell’allenatore italiano che continuerà ad essere protagonista sulla panchina del Real.

Il difensore spagnolo è pronto a prendersi il posto da titolare con il top club spagnolo, ma dovrà prima crescere in maglia azzurra. Sarà un percorso ricco di ostacoli, ma il giovane calciatore azzurro non vuole smettere di sognare per il futuro della sua carriera. Ormai ci siamo per l’affare a sorpresa.