Allegri torna ad allenare: l’ex Juve firma con il top club

Allegri è voglioso di tornare in pista ormai già da mesi. Spunta la nuova squadra a sorpresa: firma con il top club d’Europa, ecco la verità

Saranno ore intense per arrivare subito all’accordo ufficiale. Max Allegri è sempre stato accostato alle big d’Europa nelle ultime settimane: pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione per il suo futuro, ecco dove potrà allenare.

Tutto può cambiare subito per l’ex allenatore della Juventus. La sua avventura con la squadra bianconera è terminata con la vittoria della Coppa Italia, ma ora è in procinto di tornare a guidare un top club europeo. Una nuova pazza idea per Max Allegri che è pronto così a sedersi subito in panchina: spunta il retroscena da sogno. Una destinazione da urlo per il prosieguo della sua carriera: una sfida nella sfida per l’allenatore livornese.

Calciomercato, Allegri può subito tornare: spunta l’intreccio

Il primo nome della lista è quello dell’allenatore livornese. Tutto può cambiare improvvisamente in ottica futura: i prossimi giorni saranno decisivi con l’intreccio da urlo. Ecco tutta la verità per Max Allegri.

L’ex allenatore della Juventus non si è lasciato bene con il ds Giuntoli: i due hanno preferito separarsi definitivamente. Allegri è tornato al club bianconero dopo il ciclo di Sarri per cercare di riportare in alto la squadra bianconera. Successivamente la Juventus ha puntato tutto su Thiago Motta che sta collezionando i primi risultati importanti alla guida della compagine torinese.

Le condizioni per lavorare non era così facili come si pensa: così è arrivata la rottura al termine della passata stagione. Ora per lui si può aprire un nuovo capitolo tutto da vivere intensamente: scopriamo dove.

Secondo “Caught Offside” Massimiliano Allegri sarebbe in pole per la panchina del Manchester United in caso di esonero di Ten Hag. Ancora una sconfitta pesante per i Red Devils contro il Tottenham: ora il manager olandese è pronto ad essere sollevato dall’incarico. Allegri non vede l’ora di rimettersi in pista: spunta così il nuovo retroscena da urlo in ottica futura.

Una voglia immensa per essere ancora protagonista in panchina dopo una lunga carriera alla guida di Milan e Juventus. Ora potrebbe arrivare la chance in Premier League dopo tanti anni: in passato è stato accostato anche al Real Madrid con Florentino Perez pronto ad offrirgli la panchina delle merengues.