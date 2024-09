Napoli, furia dei tifosi sui social: “Vogliamo la verità”

Non finiscono i problemi in casa Napoli: tifosi furiosi dopo quello che è avvenuto durante il primo tempo contro il Monza. Ecco la verità

La rabbia dei tifosi azzurri non ha fine dopo quello che è successo durante Napoli-Monza. Spunta la furia sui social: scopriamo i dettagli della decisione da condannare subito. Ecco il retroscena.

Un primo tempo dominante da parte del Napoli che ha realizzato subito due gol nei primi 45 minuti con Politano e Kvara. Un’altra prova di forza da parte degli azzurri che hanno provato a mettere la partita in discesa: spunta l’episodio subito da condannare. Conosciamo tutti i dettagli dell’episodio preso sotto esame dai tifosi azzurri: ecco il retroscena sui social.

Napoli-Monza, tifosi furiosi: cos’è successo?

Una nuova feroce critica durante la sfida al Maradona: nel mirino un episodio nel particolare, scopriamo quello che è avvenuto in diretta tv dopo l’analisi di Luca Marelli.

Un intervento scomposto di Bianco su Di Lorenzo non è stato considerato calcio di rigore per Giovanni Di Lorenzo. I tifosi sono diventati subito furiosi sui social attaccando la decisione del direttore di gara Manganiello, che ha lasciato proseguire il gioco. Anche il giornalista napoletano Carlo Alvino ha scritto subito su X: “Napoli-Monza non so cosa sia più indecente… non aver assegnato il rigore al Napoli o il commento per avvalorare questo clamoroso errore? Decidete voi… #ForzaNapoliSempre”.

Sui social i tifosi azzurri hanno voluto subito spiegazioni dopo quelle di Luca Marelli su Dazn che ha giustificato la decisione di Manganiello. Una nuova critica feroce in direzione dell’arbitro di Napoli-Monza.

Così Marelli ha commentato subito dopo l’episodio: “Il contatto di Bianco è sulla linea, quindi se c’è irregolarità è rigore. Ma questo non è step on foot, perché è solo la punta del piede di Bianco su Di Lorenzo. Corretto non assegnare il rigore”.

I tifosi non ci stanno e hanno continuato a criticare la decisione arbitrale nell’intervallo. Il Napoli può balzare al primo posto in classifica in caso di vittoria proprio contro i brianzoli. La squadra di Nesta non sta attraversando un ottimo periodo di forma: rischia anche l’esonero il campione del Mondo del 2006.

Sarà una lunga stagione per gli uomini di Antonio Conte che vogliono consolidarsi nelle zone alte della classifica: un altro episodio dubbio per gli azzurri che ha fatto infuriare subito i tifosi.