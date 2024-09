Napoli, Conte lancia l’allarme: un giocatore non convince

Conte è raggiante per l’ennesima vittoria in campionato: ora arriva il Como, ma c’è sottolineare un aspetto allarmante. Ecco quale

Saranno giorni intensi in casa Napoli per preparare subito la sfida contro il Como in programma venerdì 4 ottobre. Dopo il successo con il Monza, Conte dovrà lavorare su un aspetto che conosce molto bene. Spunta il retroscena decisivo.

Il Napoli continua a volare in Serie A. Attualmente gli azzurri sono tornati ad essere primi: spunta il retroscena da urlo di Antonio Conte sulle condizioni di un top player. Saranno settimane intense per aumentare così subito il divario dalle altre concorrenti, ma le big sono tornate tutte a vincere. Ecco le dichiarazioni di Conte per precisare un aspetto che continua a preoccupare in casa azzurra: spunta il retroscena.

Napoli, preoccupano le sue condizioni: ecco la verità di Conte

Anche i tifosi azzurri sono alla ricerca di una nuova continuità per gioire ad ogni successo della squadra di Antonio Conte. Un cambiamento globale sotto ogni punto di punta: lo spogliatoio è tornato ad essere sereno con l’inserimento di altri campioni di spessore internazionale. Spunta soltanto un problema: scopriamolo nel dettaglio.

Nel post-partita Antonio Conte ha rivelato ai microfoni di Dazn le sue sensazioni sul Napoli capolista, ma c’è un aspetto non troppo confortante. Kvara e compagni sono tornati ad essere i primi della classe dopo ben 44 giornate: subito la delusione del decimo è stata spazzata via in un mese di sfide esaltanti con la guida tecnica rivoluzionata da De Laurentiis.

L’allenatore azzurro ha spiegato nei minimi dettagli quello che sta succedendo per quanto riguarda la forma fisica di Romelu Lukaku: “E’ arrivato in condizioni non ottimali visto che era fuori rosa e si allenava con i ragazzi”. Poi ha voluto precisare una dinamica intorno all’attaccante belga: “Può spostare sempre qualcosa in positivo. Oggi ha lavorato tanto, se fa gol ancora meglio”.

Conte si aspetta sempre di più da lui: finora ha messo a segno già gol pesanti, ma sembrano non bastare mai. L’attaccante del Napoli è arrivato soltanto negli ultimi giorni di mercato: ora c’è da recuperare una forma migliore per arrivare così a segnare ogni domenica.

Lukaku sarà l’attaccante principe del Napoli, ma con Simeone e Raspadori in panchina Conte può dormire sogni tranquilli con rotazioni ben precise in caso di emergenza totale.