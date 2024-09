Napoli, grana Kvaratskhelia: De Laurentiis traballa

Kvaratskhelia continua a regalare gol ai tifosi del Napoli, ma ora è scattato l’allarme. De Laurentiis è preoccupato: ecco cosa succede

Saranno mesi decisivi per risolvere il prima possibile un altro problema in casa Napoli. Conte ha cercato di rivoluzionare così lo spogliatoio azzurro, ma ci sono alcune spine da togliere immediatamente. Il presidente De Laurentiis subito si è allarmato alla notizia: ecco cosa chiede il talento georgiano per il futuro.

La società partenopea è sempre molto attiva su ogni singolo aspetto. Con l’arrivo di Antonio Conte c’è stata una rivoluzione totale con un uomo-chiave come Lele Oriali che cercherà di risolvere ogni problema. Un amico fidato in grado di fare da collante tra allenatore e squadra: ora è spuntato un nuovo problema in casa Napoli, ecco cosa succede a Kvara. Il talento georgiano è ormai da anni in casa azzurra, ma le dinamiche ormai sono cambiate dopo il suo exploit anche a livello internazionale. Ha ottenuto un nuovo status di spessore mondiale: ecco l’affare totale con Kvara.

Napoli, spunta l’allarme per Kvara: cosa succede

Il presidente De Laurentiis dovrà trovare una soluzione in tempi brevi per risolvere la grana Kvara. Il talentuoso attaccante georgiano ha realizzato un nuovo gol in maglia azzurra, ma non è sempre oro ciò che luccica.

Saranno mesi decisivi per trovare l’accordo il prima possibile. Ecco la verità sul futuro di Kvara: cosa sta succedendo in queste settiamane? Entrerà subito in campo la figura di ADL che dovrà sistemare subito l’affare con il talentuoso giocatore del Napoli: il rischio di perderlo è alto.

Come svelato dal giornalista Rai, Ciro Venerato, alla Domenica Sportiva per il rinnovo di Kvara c’è da aspettare ancora tanto. Al momento è stata bocciata la proposta del presidente De Laurentiis: 5 milioni più bonus rispetto ai 2 milioni percepiti nel vecchio accordo. In estate c’è stato l’assalto del PSG che gli ha messo sul tavolo un ingaggio da 11 milioni di euro: ora ne chiede almeno 8 per restare ancora al Napoli. Se non arriverà l’accordo entro giugno, potrebbe essere messo subito sul mercato.

Il presidente De Laurentiis dovrà trovare subito l’accordo con il suo entourage per blindarlo definitivamente: ha rifiutato già numerose offerte delle big d’Europa che si erano mosse subito per il georgiano. Ormai ci siamo: l’affare si farà, ma il tempo stringe con un rischio alto di vederlo partire in estate.