Serie A, arbitro Maresca denunciato: “Ti ucciderò”, la minaccia

Pochi minuti fa è scoppiato il caos intorno all’arbitro napoletano Fabio Maresca: subito denunciato dopo le presunte minacce di morte

Un nuovo problema per gli arbitri italiani con una pubblicità negativo in giro per il mondo. L’AIA si è infuriata, ecco che è scoppiato subito il caos: conosciamo nel dettaglio quello che è avvenuto a Fabio Maresca che sarebbe stato denunciato incredibilmente dopo una partita. Spunta il retroscena da incubo per il fischietto napoletano.

L’arbitro Maresca dovrebbe diventare internazionale a breve. Il fischietto napoletano non ha iniziato al meglio la stagione con diversi errori commessi: alla prima giornata è partito malissimo durante Milan-Torino come riportato da Il Corriere dello Sport. Successivamente Rocchi ha optato per il suo ritorno in Serie B dopo due settimane, ma non è andata meglio in Sampdoria-Bari. Ancora un allarme per il fenomeno arbitrale in giro per il mondo.

Serie A, caos Fabio Maresca: cosa succede per l’arbitro di Napoli

Scopriamo tutto quello che è successo: spunta la verità con le novità pubblicate sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Cosa rischia ora Fabio Maresca di Napoli?

Venerdì scorso l’arbitro napoletano, Fabio Maresca, ha diretto il big match della sesta giornata tra Al-Arabi e Kuwait SC. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, un membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Al-Arabi ha denunciato il direttore di gara italiano. Secondo quanto riportato dall’avvocato Adnan Mahmoud Abel e dai vari siti su X, tutto sarebbe partito da una minaccia di morte ‘Ti ucciderò’ che l’arbitro Maresca avrebbe detto ad un giocatore dell’Al-Arabi Khaled Al-Murshed.

“Ci stiamo dirigendo alla stazione di polizia di Adailiya per sporgere denuncia contro l’arbitro italiano della partita di oggi per aver minacciato il giocatore Khaled Al-Murshed con la frase: “Ti ucciderò”, ha rivelato su X Adnan Mahmoud Abel che avrebbe anche aggiunto di possedere diversi filmati come prove dell’accaduto.

Nessun problema finora per l’arbitro napoletano: al suo fianco c’era Gariglio come VAR, mentre gli altri era tutti del Kuwait. Martedì sera sarà il quarto uomo di Guida per Psv-Sporting in Champions. Al momento non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, ma l’AIA è abbastanza arrabbiata per la pubblicità negativa in giro per il mondo. La sua nomina da internazionale non sarebbe in discussione dopo gli errori commessi nelle prime giornate di Serie A e B.