Napoli, Politano incontenibile: il suo gesto spiazza tutti

Il Napoli si aggrappa ai gol di Politano e Kvara. L’esterno romano è tornato a segnare in maglia azzurra: spunta il destinatario del gesto

Una voglia immensa per tornare ad essere protagonista in maglia azzurra. Dopo la passata stagione Politano vuole prendersi in mano il Napoli grazie alla cura di Antonio Conte.

Ancora un gol decisivo per Matteo Politano che è tornato a segnare in maglia azzurra. Spunta il retroscena sul suo gesto: ha spiazzato tutti, l’esterno offensivo del Napoli ha tanta voglia di emergere. Ora il vento sembra essere cambiato con la rivoluzione totale di Antonio Conte che sta incidendo tanto anche su di lui. Politano è sempre titolare con Neres che si è seduto in panchina nelle prime giornate di campionato.

L’esterno offensivo del Napoli riesce a dare maggiore copertura rispetto al brasiliano: ha un piano in mente per il futuro, il suo gesto è indirizzato ad una persona in particolare.

Napoli, Politano ha un piano in mente: ecco la verità

Spunta il retroscena dell’attaccante azzurro che ha regalato un’altra gioia ai tifosi del Napoli: ora ha le idee ben chiare dopo una stagione terribile per tutti, scopriamo cosa.

Tutto cambia in poco tempo anche nel mondo del calcio. Conte ha saputo toccare le corde giuste lavorando sulla mente dei propri calciatori. Ha subito avuto terreno fertile anche in Politano tornato protagonista in maglia azzurra con il gol messo a segno contro il Monza.

Nel post-partita lo stesso attaccante azzurro ha rivelato: “Vediamo se il Ct mi convoca”. Un obiettivo ben fissato nella mente per far parte ancora una volta della Nazionale italiana dopo che è rimasto fuori dai convocati degli Europei. Spalletti lo conosce molto bene, ma Politano non è mai stato chiamato con costanza nonostante i gol e le ottime prestazioni collezionate con il Napoli.