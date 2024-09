Napoli, cambiano i tempi di recupero degli infortunati: l’annuncio

Fuori da diverse settimane per infortunio, importanti novità sarebbero arrivate in merito ai tempi di recupero dei due giocatori.

Stando alle ultime notizie, infatti, rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali l’allenatore può tirare un enorme sospiro di sollievo, anche perché già nel corso di questa settimana i due indisponibili potrebbero tornare ad allenarsi in gruppo. È ancora presto per cantare vittoria, bisogna andarci cauti perché il rischio di una ricaduta è dietro l’angolo, ma l’impressione è che si è sulla buona strada per quantomeno vedere i due calciatori in panchina in occasione della prossima partita di campionato in programma al Diego Armando Maradona venerdì sera.

Cambiano i tempi di recupero degli infortunati

Di solito dalle infermerie dei centri sportivi arrivano sempre brutte notizie, ma questo non sembrerebbe essere il caso. Stando alle ultime notizie, all’inizio di una settimana importante come quella che precede la sosta per le nazionali del mese di ottobre, l’allenatore avrebbe recuperato dai rispettivi infortuni due dei suoi giocatori più importante, prossimi a tornare ad allenarsi con il gruppo squadra.

Nonostante questo, comunque, è ancora presto per cantare vittoria, anche perché non è detto che i due tornino subito a disposizione per la prossima partita di campionato, ma già il fatto che si potranno allenare insieme ai compagni di squadra è importante. A fronte di questo nel corso di questi giorni di avvicinamento alla partita l’allenatore valuterà bene le condizioni dei calciatori, quantomeno per capire se saranno o meno arruolatili in panchina per la sfida del Maradona in programma venerdì pomeriggio. Se così dovesse essere, la squadra avrà due soluzioni alternative e valide sulle quali puntare, anche a partita in corso nel caso, visto che è pressoché impossibili vederli sin da subito titolari.

Stando dunque a quanto riportato da goal.com nel suo riepilogo settimana, il Como di Fabregas potrebbe e dovrebbe recuperare Barba e Cerri per la sfida contro il Napoli, valida per la settima giornata del campionato di Serie A Enilive.

L’allenatore sorride: entrambi tornano per la sfida di venerdì

Dopo la vittoria contro il Verona, la seconda consecutiva in campionato dopo quella nel derby con l’Atalanta, il Como di Fabregas non ha alcuna intenzione di fermarsi, ed avrebbe già messo nel mirino la sfida di venerdì pomeriggio contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Ovviamente i favori dei pronostici sono tutti a favore dei padroni di casa, caricati anche dal primo posto in classifica in solitaria, ma anche i Lariani arrivano a questa partita con entusiasmo e passione per un inizio di stagione importante. Oltre a questo la formazione comasca potrà puntare su due uomini in più, Barba e Cerri, che stando a quanto riportato dai colleghi di goal.com dovrebbero recuperare dai rispettivi infortuni alla schiena ed alla caviglia (i rientri erano previsti per inizio ottobre). Se così dovesse essere, Fabregas si presenterà a Napoli con la squadra al completo, e con l’obiettivo di fare uno scherzetto al suo ex allenatore ai tempi del Chelsea Antonio Conte.