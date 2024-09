Colpo Napoli, preso il “nuovo” Theo Hernandez: Milan beffato

La squadra è già forte e competitiva di suo, anche se Antonio Conte qualche accorgimento lo farebbe comunque.

A confermarlo il salentino stesso nel corso della conferenza stampa post partita di ieri, dove ha detto che paragonare la sua rosa con quelle delle rivali allo scudetto non è consono, anche perché quella partenopea è come se fosse ancora un filino indietro rispetto alle altre, soprattutto a livello di profondità. Neanche il tempo di dirlo che Aurelio De Laurentiis si sarebbe subito messo al lavoro per accontentare il suo allenatore, andando ad investire in quei ruoli dove Antonio Conte ne ha più bisogno.

Uno di questi è sicuramente l’out di sinistra, con la dirigenza partenopea che sarebbe pronta ad affondare il colpo decisivo sul “nuovo” Theo Hernandez, giocatore seguito e monitorato con estrema attenzione anche dal club dove il francese gioca, ovvero il Milan.

Il Napoli prende il “nuovo” Theo Hernandez

È oramai un mese che il calciomercato è chiuso, ma Aurelio De Laurentiis si starebbe già guardando intorno in vista di gennaio, godendosi allo stesso tempo la sua squadra che sta volando in campionato con Antonio Conte alla guida. Affidarsi ad un condottiero come il salentino è sempre la cosa giusta, e per la prima volta da quando è proprietario del Napoli, il presidente azzurro si è messo da parte lasciando libero sfogo e gestione all’ex Inter e Tottenham.

I risultati si stanno incominciando a vedere, ed è giusto che l’allenatore venga premiato per l’ottimo lavoro che sta svolgendo. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a regalare ad Antonio Conte l’esterno sinistro tanto richiesto e ricercato, anche perché la coppia Spinazzola-Olivera non sembrerebbe avere convinto del tutto.

A fronte di questo già tanti nomi sarebbero stati accostati in orbita Napoli, ma è uno solo quello che interessa ad ADL ed Antonio Conte: Patrick Dorgu. Stando dunque a quanto riportato da Niccolò Ceccarini per TMW, la dirigenza azzurra è pronta ad anticipare la concorrenza per l’esterno danese del Lecce, sul quale ci sarebbe il forte interesse del Milan ma anche di alcuni club di Premier League.

Il Napoli beffa il Milan: affare da 20MLN

Il Napoli è sulle tracce dell’uomo mercato del Lecce, Patrick Dorgu, così come il Milan, che da tempo sta monitorando il danese per regalare a Paulo Fonseca un degno sostituto di Theo Hernandez. La situazione però è piuttosto intricata, anche perché nessuna delle due è al momento in vantaggio sull’altra, ma l’impressione è che presto la situazione possa cambiare, soprattutto nel momento in cui De Laurentiis decida di affondare il colpo.

Che sia il Milan o il Napoli la posizione del Lecce non cambia: per il cartellino di Dorgu vengono chiesti almeno 20 milioni di euro, cifra che entrambe le società vorrebbero provare ad abbassare casomai con l’inserimento nelle trattative con i salentini di una contropartita tecnica. Insomma, staremo a vedere, ma da qui ai prossimi mesi si parlerà tanto del danese, e non solo per le sue (ottime) prestazioni in campo.