Osimhen via dalla Turchia già a gennaio: spunta la clausola

Sembrava potesse diventare uno dei pilastri del Galatasaray, ma le intenzioni di Victor Osimhen sembrerebbero essere (già) altre.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante di proprietà del Napoli potrebbe lasciare la Turchia a gennaio grazie ad una clausola che glielo permetterebbe. Da capire se c’è qualcuno disposto ad attivarla, ma l’impressione è che per averne iniziato a parlare significa che qualcosa sotto si starebbe già iniziando a muovere.

Dal canto suo De Laurentiis spera ovviamente che questo scenario possa realizzarsi, anche perché prima di quanto effettivamente avesse immaginato incasserebbe i soldi di una cessione record che gli permetterebbe di rinforzare ulteriormente la rosa messa a disposizione di Antonio Conte.

Osimhen via dalla Turchia già a gennaio con la clausola

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che sembrava fosse stato definito ma in realtà così non è. Tifosi ed addetti ai lavori, Aurelio De Laurentiis compreso, si aspettavano che l’attaccante nigeriano rimanesse al Galatasaray almeno fino alla fine della stagione, ma in quel di gennaio la situazione potrebbe nuovamente ribaltarsi.

Stando alle ultime notizie, infatti, nel prossimo calciomercato invernale Osimhen potrebbe già lasciare la Turchia, nonostante in quel di Istanbul si stia trovando particolarmente bene, come confermano anche le ultime prestazioni. Le ambizioni dell’ex attaccante del Napoli non cambiavano però con quelle del club turco, motivo per il quale gli agenti del calciatore sarebbero alla ricerca di opportunità che possano soddisfare sotto questo punto di vista il loro assistito. Si, ma se Osimhen è sotto contratto con il Galatasaray fino alla fine della stagione, in prestito, come fa ad andarsene prima?

La situazione potrebbe sembrare essere leggermente contorta, ma invece è più semplice di quanto si possa immaginare. Stando infatti a quanto ripotato dall’esperto di calciomercato Ciro Venerato nel corso della Domenica Sportiva, in onda su Rai 2, Osimhen potrebbe lasciare il Galatasaray ed il Napoli a titolo definitivo già a gennaio per via di una clausola da 90 milioni di euro presente all’interno del suo contratto. Come per quella originaria, anche questa è valida solo per l’estero.

La clausola libera Osimhen: la destinazione

Per 90 milioni di euro Osimhen potrebbe trovare una nuova squadra già a gennaio. Questo è quanto riportato a La Domenica Sportiva dal collega Ciro Venerato, che ha precisato come questa clausola valga solo per sodalizi esteri, non italiani, proprio come quella “originale”.

Ma in tutto questo, chi potrebbe permettersela? Il primo pensiero va sicuramente al Chelsea, che già in estate aveva provato a fare qualcosa con l’inserimento anche di Romelu Lukaku nelle trattative. Alla fine non se ne fece più niente, motivo per il quale i Blues potrebbero tornare all’assalto di Osimhen in quel di gennaio, anche se non è da escludere che possano aspettare almeno fino alla fine di questa stagione, visto che l’estate prossima la clausola da 90 scenderà a 75 milioni di euro. Staremo a vedere.