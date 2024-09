Spazio in panchina per Allegri: è lui il sostituto dopo l’esonero

Massimiliano Allegri, avversario del Napoli in tante ed avvincenti battaglie nel corso degli anni, ha finalmente trovato sistemazione per questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore italiano potrebbe sedersi sulla panchina di una delle più importanti squadre del mondo subentrando al posto del collega prossimo all’esonero. Se le cose non dovessero cambiare nell’immediato, la proprietà potrebbe infatti optare per il cambio di guida tecnica puntando sull’esperienza, dentro e fuori dal campo, di Massimiliano Allegri.

Ovviamente la condizione essenziale affinché questo scenario si realizzi è l’esonero, ma l’impressione è che sia davvero una mera questione di tempo prima che si verifichi questa cosa.

Massimiliano Allegri torna in panchina: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Massimiliano Allegri, ancora libero dopo essersi separato dalla Juventus lo scorso maggio. Nel corso di queste settimane l’allenatore toscano è stato con insistenza accostato al Milan per via della situazione traballante di Paulo Fonseca, ma la vittoria nel derby e quella di venerdì contro il Lecce ha rivitalizzato ma soprattutto rafforzato la posizione del portoghese sulla panchina rossonera.

A restare fermo però no, non è il caso, anche perché stiamo comunque parlando di un profilo di caratura internazionale. Per questo motivo Allegri si sarebbe messo alla ricerca di una nuova opportunità in carriera, valutando anche quelle situazioni critiche che potrebbero offrirgli un posto di lavoro a stretto giro. E l’impressione è che alla fine andrà a finire proprio così, visto che l’italiano potrebbe e dovrebbe prendere il posto di un collega su una storica panchina europea.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi britannici di CaughtOffSide, Massimiliano Allegri sarebbe il preferito della dirigenza del Manchester United per sostituire Erik ten Hag, oramai ai minimi storici con i Red Devils dopo la brutta sconfitta di ieri pomeriggio contro il Tottenham ad Old Trafford.

Allegri il primo nome dopo l’esonero: c’è l’ultimatum

Massimiliano Allegri potrebbe essere l’uomo della rinascita del Manchester United, anche perché Erik ten Hag sembrerebbe essere prossimo all’esonero. La sconfitta di ieri pomeriggio contro il Tottenham potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche perché nonostante all’olandese sia stato dato tutto il tempo necessario per lavorare e fare le cose a modo suo, il Manchester United non è mai migliorato dal sul suo, anzi.

Per questo motivo la partita di giovedì sera contro il Porto sarà decisiva. O i Red Devils vincono scacciando tutti i fantasmi del caso, o ten Hag molto probabilmente salterà, con Massimiliano Allegri pronto a subentrargli in corsa cercando di risolvere una questione piuttosto delicata ma soprattutto complicata da gestire. Staremo a vedere.