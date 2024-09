Napoli: agente in città, incontro e firma

La vittoria contro il Monza ha regalato la vetta della classifica al Napoli. Ma le buone non sono finite qui. A breve possibile una firma

Cinque risultati utili consecutivi e testa della classifica per il Napoli di Antonio Conte. Un inizio di campionato quasi perfetto per gli uomini del tecnico leccese, che ora sperano di poter arrivare alla seconda sosta davanti a tutti. Ma le buone notizie per i tifosi non sono assolutamente finite qui. L’agente è in città e nei prossimi giorni potrebbero esserci delle ottime novità per quanto riguarda i partenopei.

Secondo quanto riferito da CalcioNapoli24, l’agente di un calciatore in questi giorni è a Napoli e nelle prossime ore ci sarà un incontro con la società per il rinnovo. La volontà di entrambi le parti è quella di riuscire ad arrivare ad un accordo in breve tempo. E il summit che ci sarà servirà proprio a fare il punto della situazione e capire le tempistiche della fumata bianca.

Napoli: incontro e firma, si accelera sul rinnovo

L’inizio di campionato da parte del Napoli ha fatto tornare sicuramente grande entusiasmo. La squadra in campo sta dimostrando di aver assimilato gli schemi di gioco di Antonio Conte ed ora l’obiettivo è quello di provare a tenere il ritmo per gran parte della stagione e naturalmente avvicinare quel sogno chiamato Scudetto. Contemporaneamente la società sarà chiamata a blindare quei giocatori che per il tecnico leccese sono fondamentali.

E tra loro c’è anche Alex Meret. Nonostante le voci che per tutta questa estate lo volevano lontano da Napoli, Conte non ha mai messo in discussione il suo portiere e le prestazioni prima dell’infortunio hanno ripagato la fiducia. Ora è tempo di rinnovo. Il suo agente Pastorello è a in città e nelle prossime ore potrebbe incontrare la società per far entrare nel vivo i discorsi per il prolungamento. La volontà di entrambi è quella di prolungare e si ha fiducia di arrivare alla fumata bianca in tempi brevi.

I contatti vanno avanti e si spera in questo incontro di definire i dettagli e riuscire a chiudere l’accordo. Un rinnovo che consentirebbe a Conte di disporre un portiere che sicuramente ha dato tanto al Napoli in questa stagione e continuerà ad essere protagonista in futuro. L’avventura di Meret in azzurro non dovrebbe finire a breve, il prolungamento è sempre più vicino e presto la società spera di poter dare l’annuncio.