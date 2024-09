Rinnovo Kvaratskhelia: c’è un problema, cosa sta succedendo

In casa Napoli tiene banco la questione Kvaratskhelia. Il georgiano, a segno con il Monza, non ha ancora rinnovato e c’è una novità importante

Un gol e un’altra prestazione più che sufficiente per Kvaratskhelia contro il Monza. Il georgiano sta piano piano tornando ai suoi livelli. Una buona notizia per Conte considerato anche quanto fatto vedere da Politano e Neres in questo inizio di stagione. Gli esterni si candidano ad essere forse la vera arma in più in campionato e non solo.

Ma Kvaratskhelia tiene banco anche fuori dal campo. La trattativa per il rinnovo prosegue ormai da diverso tempo e, almeno per il momento, non si è arrivati alla fumata bianca. Dal Napoli hanno fatto trapelare una certa fiducia sul firmare il prolungamento nel giro di qualche settimana. Da parte dell’entourage del giocatore, invece, si preferisce mantenere il silenzio. La volontà è quella di rinnovare per guadagnare di più, ma c’è anche un’altra possibilità da non sottovalutare.

Napoli: ribaltone Kvaratskhelia, l’annuncio

Kvaratskhelia per Conte è indispensabile. È stato il tecnico leccese a bloccare la sua partenza quest’estate ribadendo la centralità del georgiano nel suo progetto. Ed è proprio lui a spingere con la società per arrivare ad un prolungamento per consentire al calciatore di affrontare con maggiore tranquillità il resto della stagione. Ma in queste ultime ore è spuntata un’altra possibilità che rappresenta un problema non di poco conto per i partenopei.

Secondo quanto riferito da Francesco Modugno ai microfoni di Radio Marte, Kvaratskhelia potrebbe decidere di aspettare il calciomercato estivo e vedere cosa succede. Una ipotesi da non sottovalutare considerato che a giugno il Paris Saint-Germain aveva messo sul piatto 11 milioni di euro per quanto riguarda l’ingaggio. Il Napoli non dovrebbe superare i 6. Insomma, le distanze restano e il georgiano starebbe valutando anche l’opportunità di attendere la fine del campionato per capire le possibili offerte e poi magari rinnovare con i partenopei.

Niente di certo, ma al momento solamente una ipotesi. I contatti tra le parti comunque vanno avanti e presto dovrà essere preso una decisione. Se il Napoli comunicherà al giocatore l’incedibilità, non è da escludere che si possa arrivare ad un rinnovo. In caso contrario, la possibilità di aspettare giugno e assolutamente reale. E Antonio Conte aspetta nella speranza di poter avere nuove notizie in poco tempo.