Napoli: infortunio Meret, svelata la data del rientro

Arrivano novità importanti per quanto riguarda l’infortunio di Alex Meret. È stata svelata la data del rientro del portiere dei partenopei

Due partite e mezzo senza subire per gol per Elia Caprile. L’ex portiere di Bari ed Empoli si sta comportando molto bene in questa parte di campionato, ma in molti si chiedono quanto rientrerà Alex Meret. L’estremo difensore in questo momento si trova ai box per il problema muscolare rimediato contro la Juventus e nei giorni scorsi si era parlato di un possibile stop più lungo del previsto per non dover fare i conti con una ricaduta.

Ma in questi minuti sono arrivati aggiornamenti importanti sull’infortunio di Meret e sui tempi di recupero. È stata svelata la data di rientro dell’estremo difensore del Napoli. Naturalmente bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere certezze, ma di certo il tempo trascorso dall’infortunio fa guardare con maggiore fiducia alla previsione arrivata tramite i microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Napoli: novità Meret, ecco quando rientra in campo

Al momento non si ha la certezza sul rientro in campo di Meret. Essendo un infortunio muscolare la priorità è quella di non prendere rischi. La possibilità di una ricaduta in casi simili è davvero molto alta e per questo motivo lo si schiererà quando sarà solamente al 100%. Contro il Como ci sarà Caprile, poi dopo la sosta si capirà se si continuerà a dare spazio all’ex Bari oppure ci sarà il ritorno del numero uno dei partenopei.

Secondo le informazioni di Marcello Calvano, giornalista di Kiss Kiss Napoli, il rientro di Meret in porta avverrà contro l’Empoli subito dopo la sosta. Il cronista ha detto di aver visto il portiere in mixed zone dopo la sfida con il Monza e l’estremo difensore gli ha fatto capire che tornerà a disposizione di Conte subito dopo la paura. Una buona notizia per il tecnico considerato quanto di buono fatto da Meret in questa prima parte di stagione.

Di certo al momento la priorità è quella di non prendere assolutamente rischi. Quindi non è da escludere che si possa avere un Meret in panchina contro l’Empoli e poi magari titolare la settimana successiva. Per ora da Napoli non fanno trapelare assolutamente nulla. Si preferisce aspettare il primo allenamento post sosta per avere un quadro più chiaro e capire quando Meret potrà ritornare a disposizione di Conte.