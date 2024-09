Colpo a zero in estate: Manna lo porta subito a Napoli

Il Napoli lavora sulla possibilità di trovare da subito un attaccante di livello. Manna potrebbe decidere di anticipare il suo arrivo a gennaio

È un Napoli che sogna in grande e spera di poter continuare così anche nelle prossime settimane. La vittoria contro il Monza ha portato grande entusiasmo tra i tifosi ed ora in molti si aspettano un calciomercato invernale con i botti. La volontà da parte della società è quella di riuscire in davvero poco tempo a colmare le lacune presenti in rosa e non è da escludere che possa arrivare un vice Lukaku. Simeone e Raspadori hanno avuto grosse difficoltà in questa partenza ed ora si sta ragionando sulla possibilità di prendere un attaccante.

Secondo quanto riferito da Konur, il Napoli sta seguendo con attenzione un attaccante in chiave calciomercato invernale. Il giocatore piace molto ai partenopei e Manna potrebbe decidere di anticipare il colpo a gennaio e non aspettare la scadenza del contratto a giugno. Naturalmente si tratta di una ipotesi alla quale dovranno arrivare conferme nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli: Manna lo vuole subito, le ultime

Simeone e Raspadori in questo momento non stanno assolutamente convincendo e in casa Napoli sono in corso valutazioni sulla possibilità di trovare un sostituto. Ad oggi si tratta semplicemente di una idea visto che la strada per gennaio è molto lunga e non sono escluse delle novità in davvero poco tempo.

Ma il nome di David potrebbe presto tornare in auge per il Napoli. I partenopei lo avevano già seguito la scorsa estate senza, però, trovare un accordo con il Lille. Ora il club francese sta ragionando sulla possibilità di cederlo durante il calciomercato invernale e Manna starebbe ragionando sulla possibilità di acquistarlo. Naturalmente è una ipotesi da vagliare con attenzione visto che si parla di un attaccante in scadenza a giugno e con diverse squadre.

Non ci resta che aspettare le prossime settimane per cercare di avere un quadro più chiaro. La volontà da parte del Napoli sembra essere quella di portare un nuovo attaccante alla corte di Conte se Raspadori e Simeone non cambieranno passo. Vedremo se alla fine si punterà su David oppure saranno fatte scelte differenti.