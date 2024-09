Balotelli pronto a firmare: colpo a zero e trattativa lampo

Sin dai suoi esordi Mario Balotelli è sempre stato molto chiacchierato, anche in sede di calciomercato. Ora arriva una svolta, dal momento che è pronto a firmare, da svincolato, a parametro zero con una squadra nuova. Si tratta di una trattativa lampo che lascia davvero tutti di stucco.

Il percorso calcistico di SuperMario non è mai stato facile, dal momento che è sempre stato pieno di ostacoli che talvolta si è creato anche da solo. Allo stato attuale delle cose, giunto ormai ai 34 anni, sono più i rimpianti dei momenti belli vissuti, per una carriera che avrebbe potuto essere di ben altro livello e tenore.

Pur avendo, infatti, raggiunto dei picchi importantissimi, come Inter, Milan, Manchester City e Liverpool, senza dimenticare il Marsiglia, tutte le sue esperienze sono finite nel peggiore dei modi, per un atteggiamento raramente allineato a quelli che sono gli standard dei professionisti. In tal senso, arriva una nuova svolta per Mario Balotelli.

L’ex Inter e Milan pronto a tornare in campo: colpo di scena

Dopo la sua seconda avventura all’Adana Demirspor, in Turchia, l’ex bomber anche della Nazionale italiana si ritrova svincolato ed in cerca di una nuova avventura. Si è parlato a lungo di un suo approdo in Brasile, ma alla fine le trattative si sono arenate. Ora arriva una possibilità per una esperienza altrettanto.

Stando a quanto raccontato da Cadena Cope, Mario Balotelli è in trattativa con l’Intercity Football Club, realtà calcistica della Spagna che milita nella terza serie del calcio spagnolo. L’equivalente della nostra Serie C. L’affare non è stato ancora ufficializzato, ma le parti sono molto avanti ed in Spagna lo danno in dirittura d’arrivo.

Balotelli firma: nuova squadra pronta a puntare su di lui

Il calciatore si è detto d’accordo a sottoscrivere un contratto fino al 30 giugno del 2025, con l’opzione per il rinnovo che si può attivare e che può prolungare la sua permanenza in terra spagnola.

Si tratta di un club che, nel suo piccolo, è molto ambizioso e può dare a Mario Balotelli quegli stimoli che di recente gli sono mancati per ritrovarsi e per dimostrare una volta di più quelle che sono le sue enormi ed incredibili doti. Almeno dal punto di vista potenziale. Si attendono sviluppi, con l’annuncio che potrebbe arrivare a breve.