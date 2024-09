Napoli, allarme per l’attaccante: “È triste, non ha entusiasmo”

Il Napoli viaggia sulle ali dell’entusiasmo in questo periodo, ma a quanto pare non per tutti vale questo discorso. Scatta, in tal senso, l’allarme per quello che è l’umore dell’attaccante, che viene definito come “triste” e che “non ha entusiasmo”. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta.

Tra gli azzurri è dirompente e predominante l’entusiasmo. La squadra è tornata, dopo una lunga attesa, in vetta alla classifica, con la cura Antonio Conte che ha dato dei risultati davvero miracolosi. E’ impressionante, in tal senso, quanto abbia rivoluzionato la squadra, con l’aiuto anche dei nuovi arrivi.

Hanno però decisamente cambiato rendimento, tornando ai tempi di Luciano Spalletti, anche i veterani, per così dire, che stanno facendo la voce grossa e che non ne vogliono sapere di perdere posizioni rispetto ai nuovi idoli agli occhi della tifoseria. In casa Napoli, però, nonostante tutto questo, c’è qualche muso particolarmente lungo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Allarme per l’attaccante azzurro: è davvero triste?

La difesa non subisce gol, tenendo conto anche della Coppa Italia, ormai da ben quattro partite e con il nuovo modulo, nonostante ci sia un centrale in meno, le cose sono addirittura migliorate. Non prende reti e non concede neanche conclusioni particolarmente pericolose. In avanti, invece, fioccano i gol e le occasioni.

Il campanello d’allarme, però, ieri è suonato al momento del cambio di Kvaratskhelia, che ha reagito in maniera molto stizzita pur senza alzare la voce con il suo allenatore. Secondo quanto raccontato da Enrico Fedele, il georgiano “è un uomo triste. Anche quando segna, non ha l’entusiasmo di Conte, per dire”. Scendiamo nei dettagli della sua disamina.

Napoli, allarme: “E’ triste e non ha entusiasmo”

Da questo punto di vista, nella vicenda in questione potrebbe avere un peso specifico non di poco conto la questione relativa al rinnovo contrattuale, con le parti che sono ferme dal momento che l’offerta del Napoli non è stata accolta dal suo entourage.

Kvaratskhelia, però, nonostante questo presunto malumore, è partito fortissimo in campionato ed è già arrivato a tre gol, diventando fino a questo momento l’attaccante più prolifico della squadra di Antonio Conte. L’obiettivo per Fedele deve essere quello di raggiungere almeno dieci o dodici gol. Cosa assolutamente nelle sue corde, visto che nei primi due anni a Napoli ha segnato 12 e 11 gol.