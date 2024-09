Se ci fosse stato Geolier e non Fedez? Se fosse capitato a Napoli?

Un nuovo scandalo si abbatte sul calcio italiano con le intercettazioni che hanno visto coinvolti anche dei protagonisti di Milan ed Inter. E se lo stesso episodio fosse capitato a Napoli, con Geolier al posto di Fedez? Ecco nel dettaglio questo episodio in questione. Andiamo a vedere quanto accaduto.

Ha del clamoroso quanto emerso dall’inchiesta condotta a Milano. Sono stati arrestati, infatti, all’albra da Polizia e Guardia di Finanza degli esponenti di spicco delle curve tanto dell’Inter quanto del Milan. Il tutto è nato dall’uccisione di Bellocco, ultras nerazzurro legato alla ‘ndrangheta.

Tra gli atti di questa indagine sono risultati coinvolti in rapporti a dir poco equivoci con gli esponenti del tifo organizzato in questione anche diversi profili di primo piano in quel di Milano. Dal tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, a cui il capo ultras avrebbe chiesto 200 biglietti per la finale di Champions League, fino ad arrivare al noto rapper Fedez.

Intercettazioni tra Inzaghi ed ultras: cos’è accaduto

Trattandosi di intercettazioni e di atti ufficiali, sono addirittura stati pubblicati tra le altre dalla Gazzetta dello Sport alcuni estratti. A livello nazionale, pur coinvolgendo la storia tanto i tifosi dell’Inter quanto quelli del Milan, si è parlato della vicenda solo in relazione ai crimini commessi, manifestando stupore per il coinvolgimento dei vertici societari. Senza mai chiamare in causa tutta Milano.

Se fosse successo a Napoli, ci scommettiamo, il tono del tutto sarebbe stato ben diverso. Innanzitutto si sarebbe partiti con i discorsi relativi alla piaga della Camorra, onnipresente in ogni cosa che accade in città secondo la vulgata. Poi chiaramente sarebbero stati intervistati tutti gli esponenti di spicco della cultura napoletana (per non si sa quale motivo) quasi a dar loro la possibilità di giustificarsi (non si sa bene perché) dell’accaduto. Come se l’azione di delinquenti (parliamo solo degli ultras arrestati) fosse responsabilità di una intera popolazione.

E se tutto ciò fosse accaduto a Napoli?

Per non parlare, poi, di cosa sarebbe successo se al posto di Fedez che sponsorizzava e cercava di far entrare a San Siro la sua bevanda ci fosse stato Geolier. Immaginiamo, in maniera quasi istintiva, che sarebbe stata prontamente tirata fuori la storia dei voti a Sanremo. Avremmo assistito per l’ennesima volta a Pulcinella messo a nudo davanti ad un pubblico ridente.

A Milano, per fortuna, è toccato giustamente un trattamento diverso. Si spera che un giorno si possa ottenere lo stesso anche a Napoli. Senza necessariamente trasformare un fatto di cronaca in un affare che coinvolge una città intera con tutti i suoi cittadini, colpevoli solo di risiedere in questo Comune.