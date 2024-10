Delusione Lukaku, Conte lo sta penalizzando: svelato il motivo

Romelu Lukaku, l’acquisto più atteso dell’estate di calciomercato del Napoli, sta deludendo un po’ le aspettative dei suoi tifosi.

Che i due gol di fila non illudessero o facessero spostare l’attenzione su altro, anche perché tra Juventus e Monza l’attaccante belga non ha praticamente mai toccato pallone. L’atteggiamento resta quello giusto, ma Lukaku è stato preso per fare gol, nient’altro, eppure sembrerebbe essere addirittura che è quasi il suo allenatore ad impedirglielo.

Stando al recente annuncio, infatti, è come Antonio Conte stesse facendo di tutto per sabotare e penalizzare Romelu Lukaku, ovviamente indirettamente, anche se effettivamente questa teoria lascia il tempo che trova.

Lukaku penalizzato da Conte: l’annuncio

Da Romelu Lukaku ci si aspetta almeno la doppia cifra in questa stagione, è il minimo, considerate le aspettative che si sono create attorno a lui al momento del suo sbarco a Napoli. Il tandem con Antonio Conte rappresenterebbe essere una garanzia, anche se in questo inizio di stagione l’ingranaggio non sembrerebbe funzionare al meglio.

Escluso l’esordio e la partita di Cagliari, fra Juventus e Monza il belga non ha praticamente mai toccato un pallone giocabile, se non fare sponde ai propri compagni, ma sulla trequarti, zona di campo che effettivamente non gli competerebbe. Lukaku è uomo di area di rigore, un goleador, ma di questo passo rischia di snaturarsi e rendere decisamente al di sotto delle sue potenzialità, cosa che i napoletani non vorrebbero assolutamente.

Il nocciolo della questione sta tutto nel fatto che il principale ostacolo del belga sarebbe addirittura Antonio Conte. Ovviamente leggere e sentire certe cose può far storcere il naso, eppure questo è il pensiero dell’ex giocatore dell’Inter Giuseppe Bergomi, che intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto che i continui cambi di modulo non starebbero aiutando Romelu Lukaku, trovatosi particolarmente bene nell’iniziale 3-4-2-1 grazie ai movimenti continui degli esterni che difatti giocavano per lui.

Okay i moduli, ma da Lukaku ci si aspetta sempre di più

Il continuo cercare soluzioni differenti per questo Napoli potrebbero sì aver condizionato e non poco le ultime prestazioni di Romelu Lukaku, ma da un attaccante come lui ci si aspetta sempre qualcosa di più.

Ed è proprio questo quello che gli ha contestato Giuseppe Bergomi a Sky Sport. L’ex capitano dell’Inter ha provato a giustificare il belga dicendo che forse la sua dimensione ideale è il 3-4-2-1, ma nelle ultime due partite ha fatto troppo poco, deludendo in modo particolare contro il Monza. Un giocatore come Lukaku non può limitarsi a qualche sponda, è troppo poco, c’è bisogno di conclusioni ma soprattutto gol, perché se il Napoli vuole davvero lottare allo scudetto, c’è bisogno che l’attaccante lo trascini a suon di gol pesanti.