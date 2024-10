Napoli invidiato da tutti, anche da Milan ed Inter: c’entra ADL

Aurelio De Laurentiis sta giganteggiando, e pensare che un anno fa era il principale bersaglio delle critiche dei tifosi del Napoli.

Tra l’ingaggio di Conte ed un calciomercato fuori di testa, il presidente azzurro ha riconquistato la fiducia e la stima della sua gente, con la quale qualche attrito ci sarà comunque sempre, soprattutto nei momenti più complicati. Da bravo imprenditore quale è, De Laurentiis si è però reso conto degli errori commessi la scorsa estate, sfruttando questa per tornare in carreggiata ed al passo con le rivali di Serie A, che al momento sembrerebbero essere un passo indietro rispetto al Napoli, soprattutto nella programmazione.

Napoli invidiato da tutti grazie ad ADL

Dopo lo scivolone di Verona, Antonio Conte è stato in grado di rialzare e trasformare il Napoli in soli 42 giorni, permettendogli di conquistare la vetta solitaria della classifica di Serie A. A differenza della scorsa estate Aurelio De Laurentiis questa volta non ha sbagliato nulla, anzi, si è affidato ai migliori anche con l’obiettivo di farsi perdonare dalla sua gente, che nonostante tutto è riconoscente nei confronti di un imprenditore che ha ridato vita ad uno storico club come il Napoli.

La programmazione e le ambizioni del club partenopeo non sono seconde a nessuno in Italia, ed è forse proprio questo quello che permettere agli azzurri di essere addirittura un passo avanti rispetto alle rivali, anche perché il primo posto in classifica non è una causalità. Questo addirittura porta il Napoli ad essere invidiato da molti, se non addirittura da tutti, Milan ed Inter comprese, che nonostante il loro blasone si ritrovano oggi a guardare gli azzurri dal basso verso l’alto, sotto ogni punto di vista.

Ma perché questo? A spiegarcelo è quella mattina Raimondo De Magistris nel corso del suo consueto appuntamento con l’editoriale di TMW. Ed è proprio su questo discorso che il collega ha basato il suo intervento, scrivendo che “è sempre meglio un presidente imprenditore come De Laurentiis piuttosto che un fondo“, facendo palese riferimento non solo alle sue società meneghine, ma anche a tante altre in Serie A (come la Roma ad esempio”.

De Laurentiis meglio di Inter e Milan? Spiegato il motivo

Fino a questo momento De Laurentiis non ha sbagliato niente dopo aver fatto invece l’esatto opposto nella passata stagione. Resosi conto dei propri errori (se non addirittura orrori), il presidente del Napoli si è guardato allo specchio al termine della passata stagione decidendo di puntare al top per permettere alla sua squadra di tornare ad essere competitiva, per il momento solo in Italia.

Ed è così è stato, visto che De Laurentiis è andato a prendere il miglior allenatore in circolazione, Antonio Conte, investendo tanto nel corso del calciomercato per rendere la rosa ancora più completa e forte, anche nelle seconde linee. Il tutto perché è suo interesse fare una cosa del genere, discorso sul quale verte poi l’editoriale di De Magistris, che comparando le gestioni di Milan ed Inter con quella del Napoli, ha scritto in pratica che chi investe i propri soldi non deve far fruttare poi quelli degli altri, punto che permettere a De Laurentiis di fare in pratica quello che vuole ed avere una marcia in più rispetto alle avversarie.