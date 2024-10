Napoli, ansia Conte per Lukaku: problema non solo di condizione

In casa Napoli continua a tenere banco il caso relativo a Romelu Lukaku, tra le poche note negative fino a questo momento. Il problema, però, a quanto pare non è solo la condizione fisica del belga. Questo non può non creare un po’ di apprensione anche in Antonio Conte, che tanto lo ha voluto.

Gli azzurri hanno messo la quinta ed hanno iniziato a cambiare la loro faccia. L’espressione dei calciatori infatti ricorda sempre di più quella del proprio allenatore, che si è calato in maniera praticamente istantanea sulla realtà del Napoli. Impressionante, in tal senso, quanto fatto nei quaranta giorni trascorsi dal Verona al Monza.

I partenopei sono al momento in vetta alla classifica. E’ presto, come lo stesso Antonio Conte ha ribadito, per fare voli pindarici, ma è sicuramente soddisfacente quanto fatto fin qui. L’unica nota stonata è rappresentata da Romelu Lukaku, che sta faticando davvero tanto. In tal senso, il problema pare non solo legato alla sua condizione fisica.

Napoli, il belga crea apprensione: le ultime a riguardo

Big Rom ha segnato sì due gol fino a questo momento, contro Parma e Cagliari, ma contro la Juventus ed il Monza ha faticato tantissimo a trovare spazi ed a rendersi pericoloso. In tal senso, Antonio Conte è al lavoro per metterlo a lucido dal punto di vista atletico e fisico, ma a quanto pare il problema non è solo questo.

Secondo quanto analizzato da Paolo Dicanio, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, il problema non è solo di natura fisica. Secondo l’ex Lazio, infatti, Lukaku deve ritrovarsi anche dal punto di vista mentale dal momento che negli ultimi anni ha sviluppato delle incertezze e delle scorie che deve smaltire. Andiamo a vedere per quale motivo.

Lukaku delude ancora: ecco spiegato il motivo di questa situazione

Tutto nasce da quando, dopo l’Inter, Lukaku si aspettava di andare a fare il protagonista alla Juventus ma le cose non sono andate per il verso giusto. Alla Roma ha fatto anche bene, ma ha chiuso al sesto posto senza riuscire a dare il suo contributo.

Adesso deve ritrovare le proprie certezze dal punto di vista mentale per dare il meglio anche in maglia Napoli. Si tratta, secondo Paolo Dicanio, di una grande occasione per ritrovarsi, anche perché torna ad essere allenato da Conte. Una sorta di padre per lui. Un fattore d’ansia per il tecnico che però sta lavorando per risolvere questo problema.