Mercato Napoli, primo colpo per gennaio: chiaro indizio dal tecnico

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a lavorare ed in tal senso arriva la svolta per il primo colpo a gennaio. C’è, infatti, un chiaro indizio da parte del tecnico che accende, in questo modo, le speranze dei tifosi partenopei ed anche quelle di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Gli azzurri non si fermano. Né in campo né con la pianificazione societaria, nella assoluta consapevolezza che in futuro non deve mai più capitare quanto accaduto nella passata stagione. Occorre una pianificazione costante e che sia quanto più possibile lungimirante per tenere botta in un sistema tanto equilibrato e competitivo come la Serie A.

Dopo un calciomercato estivo spaziale, il Napoli si proietta già a quello invernale, dal momento che come detto da Antonio Conte più volte questa squadra ha bisogno di rinforzi. Non è ancora, infatti, una rosa completa nel vero senso della parola. Ed in tal senso arriva adesso una svolta non di poco conto.

Mercato Napoli, svolta per il primo colpo della sessione invernale

Rispetto all’estate tante cose sono cambiate in casa Napoli. Sicuramente l’umore della piazza rispetto alle enormi e costanti delusioni della passata stagione. Ma anche in termini di rosa. E di modulo, visto che si è detto addio al 3-4-2-1 per passare ad una sorta di 4-2-3-1 o di 4-3-2-1 a seconda dei casi e delle esigenze.

In ogni caso, è probabile che Conte chieda ancora un esterno di destro ed ora arriva la svolta. Il principale obiettivo di fine estate è stato Junior Dina Ebimbe, con le parti che si sono date metaforicamente parlando appuntamento per l’inverno. In tal senso, il laterale sta trovando pochissimo spazio all’Eintracht Francoforte, a conferma di come non sia più tanto centrale nel progetto.

Napoli, colpo a gennaio: chiaro indizio del tecnico

Si tratta di un calciatore dall’enorme potenziale. Classe 2000, da tempo fa parlare di sé e per il progetto tattico di Antonio Conte sarebbe praticamente perfetto. Quest’anno, come detto, sta trovando pochissimo spazio.

Fino a questo momento, infatti, in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht ha giocato solo due spezzoni di partita, per un totale di 88 minuti. Si ha la sensazione che ormai Ebimbe venga dato per prossimo all’addio e che quindi la società stia già lavorando per la sua sostituzione.