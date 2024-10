Napoli primo in classifica, nuova polemica: “Ha avuto degli aiuti”

Il Napoli primo in classifica continua a lavorare in maniera decisa e concentrata solo sul campo. Emerge, però, a proposito della leadership dei partenopei, una nuova polemica relativa a degli aiuti di cui avrebbe goduto la compagine allenata da Antonio Conte. Andiamo a ricostruire cos’è accaduto.

Gli azzurri hanno radicalmente cambiato faccia rispetto all’esordio. Quanto accaduto contro l’Hellas Verona, con quella sconfitta per 3-0 che è stata molto dolorosa per la piazza ma anche e soprattutto per la squadra di Antonio Conte. Da quel momento in avanti, gli azzurri hanno decisamente cambiato marcia ed i risultati si vedono.

La compagine partenopea si è messa al comando della Serie A. Siamo solo alla sesta giornata di campionato e, di conseguenza, è presto per esporsi sulle possibilità che si aprono davanti a sé per questa annata. In tal senso, però, scoppia una nuova polemica in relazione a presunti aiuti ricevuti dal Napoli fino a questo momento in campionato.

Azzurri prima in classifica, scoppia una nuova polemica

Gli azzurri, a quota 13 punti, sono al primo posto, davanti alla Juventus di Thiago Motta, ferma a 12, ed alle due milanesi, che invece sono in ritardo di una ulteriore lunghezza e che stanno facendo i conti con diversi problemi ambientali per il caso legato all’inchiesta sugli ultras. Coinvolti, infatti, anche dei tesserati del club.

In tal senso, sui social sta scoppiando una nuova polemica. Secondo molti tifosi, chiaramente di altre squadre, il Napoli fin qui è stato aiutato da un calendario decisamente alla portata. E che sia stato, per così dire, “manomesso” proprio per consentire alla squadra di Antonio Conte una partenza più soft in vista poi della seconda parte di stagione.

“Napoli aiutato fin qui”, ecco cos’è questa nuova polemica

Chiaramente si tratta di un qualcosa di totalmente sterile, dal momento che ha poco senso immaginare uno scenario del genere. Soprattutto in virtù del fatto che, come sempre accade in Serie A, anche il Napoli al pari di tutte le altre compagini dovrà affrontare due volte tutte le avversarie.

Il tutto si spiega, ovviamente, anche con la presenza in panchina di un allenatore come Antonio Conte, che fa paura in quelle che sono le prospettive che si possono spalancare in questa stagione. Una polemica sterile che di certo non sposterà l’attenzione del Napoli.