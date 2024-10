Gol di Kvaratskhelia, gesto di ADL non inquadrato: spiazza tutti

Dopo la vittoria contro il Monza in casa Napoli c’è grande entusiasmo, ma tiene banco il caso relativo al rinnovo del georgiano. In tribuna, durante la gara, la reazione di De Laurentiis al gol di Kvaratskhelia non è stata inquadrata dalle telecamere ma è stata significativa. Ecco nel dettaglio che cosa è successo.

Gli azzurri sembrano non conoscere limiti e stanno proseguendo senza apparente sosta in questo nuovo percorso con Antonio Conte. Il tecnico ha fatto registrare di settimana in settimana degli enormi passi in avanti sia dal punto di vista tattico che della testa di questa squadra, che sembra una irriconoscibile parente di quella dell’anno scorso (ovviamente in senso positivo).

La strada è ancora lunga, ma il calciatore che forse più sta brillando, al netto della partita contro la Juventus in cui non si è espresso al meglio delle sue possibilità, è senza ombra di dubbio proprio Khvicha Kvaratskhelia. Con il discorso sul rinnovo che ancora pesa tra le parti, arriva un gesto non colto dalle telecamere del presidente del Napoli proprio al gol del georgiano.

Gol di Kvaratskhelia, la reazione di De Laurentiis in tribuna

Il georgiano è già al terzo sigillo in campionato che lo rende fino a questo momento il miglior marcatore in questa stagione per il Napoli. Ovviamente non ha nessuna intenzione di fermarsi, dal momento che deve essere l’anno della sua consacrazione. Andiamo a vedere come ha reagito Aurelio De Laurentiis al suo gol, però.

A riferire questo siparietto è Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II, che ha assistito a Napoli-Monza accanto al patron dei partenopei. A quanto pare, infatti, se al timbro di Matteo Politano ha mantenuto un atteggiamento praticamente impassibile, al gol di Kvaratskhelia si è lasciato andare ed ha scambiato proprio con l’intervistato dal quotidiano “Il Mattino” un cinque di gioia.

Napoli, il punto sul rinnovo del georgiano

Si tratta della dimostrazione del fatto che tra le parti non ci sia particolare tensione. O quanto meno nulla che prevarichi quello che è l’interesse supremo del Napoli.

Per quel che riguarda il rinnovo di Kvaratskhelia, come raccontato dal quotidiano “Il Mattino” si lavora ad un accordo sulla base di sei milioni a stagione circa. pare che si è arrivati alla stretta finale, con l’annuncio che dovrebbe arrivare a breve.