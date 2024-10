Ex Napoli, Higuain torna nel calcio: nuovo ruolo

Gonzalo Higuain continua a sorprendere tutti. Prima l’addio al calcio, ma ora sarà nuovamente protagonista: ecco il nuovo ruolo

L’ex attaccante argentino di Napoli e Juventus è volato subito in MLS per dire addio al calcio europeo. Si è messo in mostra a Miami per poi appendere gli scarpini al chiodo: spunta il retroscena a sorpresa del suo nuovo ruolo.

All’età di 37 anni è pronto ad una nuova sfida per sorprendere ancora una volta tutti. Gonzalo Higuain sarà protagonsita con un nuovo ruolo suggestivo. Per tanti anni l’argentino è stato tra i migliori attaccanti d’Europa: spunta il retroscena a sorpresa per conoscere così da vicino la sua seconda vita. Aveva sofferto davvero tanto in passato per le numerose critiche ricevute: ecco tutta la verità per tornare nel calcio da protagonista.

Ex Napoli, la nuova vita di Higuain: sarà ancora protagonista nel calcio

L’ex attaccante del Napoli ha regalato tante gioie ai tifosi azzurri per poi trasferirsi a sorpresa alla Juventus: da lì in poi è considerato il traditore per antonomasia. Una nuova voglia per iniziare così ad essere protagonista con un nuovo ruolo inedito.

L’ex attaccante argentino ha deciso di aiutare i più giovani diventando Player Development Coach dell’Inter Miami II, squadra militante nella Major League Soccer Next Pro. Gli saranno affidati i calciatori della formazione con maggiore talento come riportato da Fan Page: Higuain dovrà indicare loro il percorso da mettere subito in alto per diventare giocatori di livello internazionale. Una missione nuova con una grande responsabilità per lavorare con i più giovani: un nuovo ruolo per lui.

Li accompagnerà per il loro percorso fino al possibile esordio in prima squadra: lavorerà sia sotto il profilo tecnico-tattico che mentale, un aspetto importante per diventare calciatore professionista. Al suo fianco ci sarà il fratello Federico che è l’allenatore della formazione di Inter Miami II.

Una voglia immensa di essere protagonista anche al di fuori del campo dove ha regalato magie di alta classe. Higuain cercherà di rendersi utile per far prendere cattive strade ai più giovani dopo gli errori del passato. Una figura importante anche dato il suo passato da calciatore. Ormai ci siamo: l’argentino inizierà così la sua seconda vita per rendersi utile nel mondo del calcio. Un nuovo inizio entusiasmante per essere protagonista con la formazione dell’Inter Miami II aiutando il fratello Federico nelle scelte.