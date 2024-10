Napoli, Sacchi sbugiarda Conte: c’è un dettaglio che sfugge

Arrigo Sacchi è tornato a mettere i riflettori sul Napoli sbugiardando anche Antonio Conte. Spunta la verità dell’ex Milan sugli azzurri

Con Conte tutto è cambiato in pochi mesi. Lo spogliatoio azzurro è tornato ad essere felice lavorando come una vera squadra: gran parte del merito va all’allenatore del Napoli che ha toccato le corde giuste. In poco tempo è riuscito a motivare un gruppo di lavoro che sembrava ormai disorientato.

Ancora una vittoria importante per gli azzurri che volano al primo posto in classifica. Dopo una stagione in decima posizione, il Napoli è tornato a lavorare come una vera squadra grazie ad Antonio Conte. Spunta il retroscena a sorpresa da parte dell’ex Milan Arrigo Sacchi che è tornato a mettere il focus sulla squadra azzurra. Tutto è cambiato in pochi mesi per ritrovare così entusiasmo come un tempo: ecco cosa succederà ora in casa azzurra.

Napoli, Sacchi ha le idee chiare sulla squadra di Conte

Dopo la sfuriata alla vigilia della prima sfida di Serie A contro il Verona, l’allenatore azzurro è riuscito ad entrare nella testa dei calciatori. Sono arrivati anche calciatori di livello internazionale negli ultimi giorni di mercato come Lukaku, Gilmour e McTominay che hanno innalzato il tasso tecnico della rosa del Napoli. Sacchi ha sbugiardato così anche Conte: ecco cos’ha detto.

Il Napoli continua a macinare punti in classifica: ha chiuso così la giornata da capolista solitaria ma le big della Serie A sono già pronte all’assalto dopo le vittorie nell’ultimo turno di campionato.

Conte non vuole sentire parlare di Scudetto, ma c’è un aspetto che in tanti ignorano. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi ha svelato: “Migliora in continuazione, poche squadre sanno pressare come il Napoli”.

Successivamente ha esaltato i movimenti con dettagli che per tanti sfuggono: “C’è un’attenzione maniacale alla fase difensiva, per me lotterà per lo Scudetto”. Un nuovo modo per sorprendere tutti.

Per Sacchi il Napoli continua a mostrare personalità mantenendo bene il campo: “Poche squadre italiane riescono ad avere la stessa intensità in fase di non possesso”. Inoltre, come riportato da La Gazzetta dello Sport Conte è stato flessibile partendo dalla difesa a tre per poi ritornare al 433: non ha commesso lo stesso errore Rudi Garcia integralista per rivoluzionare l’assetto del Napoli di Luciano Spalletti.