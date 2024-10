Napoli, ‘metodo Conte’: i tre segreti per lo Scudetto

Il Napoli targato Conte entusiasma tutti da primo della classe. Ecco svelati i tre segreti per lo Scudetto in casa azzurra: cosa succede ora

Il presidente De Laurentiis ha consegnato tutto nelle mani di Antonio Conte che lo sta subito ripagando balzando in testa alla classifica. Lo spogliatoio azzurro è tornato ad essere sereno dopo la passata stagione davvero terribile. Ora i tifosi sognano lo Scudetto, ma Conte non ne vuole sentire parlare: spuntano i tre segreti per trionfare al termine della nuova stagione.

Una voglia incredibile di continuare il percorso appena iniziato con Conte. In pochi mesi il Napoli è tornato capolista della Serie A, ma c’è stato un rinnovamento totale in ottica futura. Subito gli azzurri stanno raccogliendo i frutti del lavoro di Dimaro e Castel di Sangro: ora si sogna lo Scudetto, ma Conte non ne vuole sentire parlare. Una rivoluzione totale per ambire così allo Scudetto col passare dei mesi.

Napoli, i tre segreti di Conte: cosa succede ora

In poco tempo tutto è cambiato in casa azzurra. De Laurentiis è molto soddisfatto del lavoro dell’allenatore leccese: in poco tempo i risultati si sono già visti, ma ecco svelati i tre segreti del suo metodo di lavoro.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato i tre punti del ‘metodo Conte’ che subito ha messo in atto al suo arrivo a Napoli. Il primo è quello della difesa blindata grazie anche all’arrivo di Buongiorno: inoltre, tutti si sacrificano nella fase di non possesso. Conte ha ritrovato anche un prezioso Anguissa capace di essere molto utile in interdizione.

Il secondo aspetto importante è quello della mentalità: l’allenatore azzurro ha lavorato molto sulla testa dei propri calciatori. Tutti ragionano ormai con il ‘noi’ come una vera squadra sa fare.

In terzo luogo c’è l’aspetto dell’imprevedibilità: Conte ha saputo utilizzare diversi sistemi di gioco per sorprendere gli avversari. Non ha commesso l’errore di Rudi Garcia di sconvolgere i piani del passato. L’allenatore del Napoli ha iniziato con la difesa a tre per poi scoprire di essere perfetti a quattro per mettere i calciatori al posto giusto.

I risultati stanno arrivando ogni domenica conquistando sempre i tre punti anche grazie ad un calendario favorevole. Il percorso con Conte è appena iniziato, ma lo Scudetto resta ancora un miraggio ad inizio stagione.