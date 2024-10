Napoli, Manna incontra l’agente: la richiesta di Kvara

Un momento decisivo per trovare così subito il nuovo accordo. Kvara ha fatto una richiesta a De Laurentiis: Manna ha incontrato il suo agente

I prossimi giorni saranno decisivi per trovare l’accordo per il suo rinnovo contrattuale. Kvara pensa al presente in maglia azzurra, ma cercherà di firmare il prima possibile il suo nuovo contratto con il Napoli. Ecco cosa succederà dopo l’incontro del ds Manna con l’agente del georgiano: spunta il retroscena.

Il Napoli continua ad aggrapparsi alle giocate di Kvara. Un talento sbocciato proprio in maglia azzurra: in estate c’è stata tanta preoccupazione per il suo addio, ma Conte l’ha subito blindato parlando in prima persona con il presidente De Laurentiis. Una voglia immensa di tornare a disegnare calcio in Italia e in Champions League: il PSG gli ha fatto subito la corte per lunghe settimane, ma alla fine ha optato per il progetto Napoli.

Poche ore fa c’è stato l’incontro tra il ds Manna e il suo agente Jugeli per trovare l’accordo per il rinnovo: la sua richiesta è davvero importante. Tutto può cambiare in tempi brevi per arrivare così all’accordo definitivo: conosciamo il retroscena dell’ultimo incontro tra le parti.

Napoli, Kvara fa una richiesta: De Laurentiis traballa

La situazione può cambiare in un secondo nel mondo del calcio. Le informazioni vanno prese con le pinze in ottica futura: ecco la verità sul futuro del talentuoso giocatore del Napoli.

Il talentuoso attaccante del Napoli continua a regalare gol ed assist ai tifosi. Conte è soddisfatto della sua prestazione contro il Monza, ma ora viene il bello. Il georgiano ha fatto una richiesta esosa per il rinnovo contrattuale: il ds Manna ha incontrato l’agente Jugeli nelle scorse ore in hotel sul Golfo di Napoli.

Kvara ha formulato una proposta di ben 8 milioni di euro, ma la società partenopea cercherà di arrivare a 6 milioni di euro come quelli che guadagna Lukaku. L’accordo per il rinnovo fino al 2029 non è stato ancora raggiunto: ora il presidente De Laurentiis traballa, ma cercherà di trovare una soluzione in tempi brevi.

Il georgiano è pronto a firmare il nuovo rinnovo con la società partenopea per vivere ancora tante serate entusiasmante al Maradona e non solo. Il suo obiettivo è quello di consacrarsi definitivamente a livello internazionale: il presidente De Laurentiis ha dovuto dire no a numerose proposte arrivate negli ultimi mesi.