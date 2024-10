Nuovo ruolo inedito per McTominay: Conte lo prova da subito

Arrivato da poco più di un mese, Scott McTominay è già uno degli imprescindibili del Napoli di Antonio Conte.

L’allenatore salentino non è infatti in grado di fare a meno dello scozzese, al punto che pur di tenerlo in campo ha stravolto completamente la sua filosofia di gioco. Da una difesa a 3 si è passati infatti ad una a 4, ma la vera novità sta nel fatto che McTominay ha praticamente cambiato posizione in ogni partita.

Prima mezz’ala, poi trequartista, ed ora? Antonio Conte ha pensato un nuovo ruolo inedito per il suo numero 8, che sarà schierato in questa posizione già venerdì pomeriggio contro il Como.

Mezz’ala o trequarti? No grazie: nuovo ruolo per McTominay

Sin da quando è sbarcato a Napoli attorno a McTominay si erano create delle aspettative piuttosto importanti, anche perché il centrocampista scozzese, nonostante le evidenti difficoltà del Manchester United nel corso degli anni, si è sempre contraddistinto come uno dei migliori fra i Red Devils.

Fino a questo momento McTominay non ha deluso le aspettative, anzi, ha alternato prestazioni ottime a superlative entrando immediatamente nel cuore del popolo partenopeo. L’impressione è possa non limitarsi a questo, anche perché in panchina ha finalmente trovato chi ha intenzione di puntare su di lui: Antonio Conte. Il salentino crede infatti talmente tanto nell’ex Manchester United al punto che avrebbe cambiato la propria filosofia di gioco pur di non lasciarlo in panchina. Ovvio, lo scozzese ci ha messo anche del suo adattandosi in un ruolo non suo, come quello da trequartista, ma contro il Como il 27enne potrebbe ricoprire un’altra, inedita, posizione in mezzo al campo, il tutto perché Conte non ne può far a meno.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli starebbe pensando ad un’altra mini rivoluzione, che potrebbe portare Scott McTominay ad agire sulla linea degli attaccanti al fianco di Romelu Lukaku, quasi da seconda punta.

Conte cambia ancora il Napoli: nuovo ruolo per McTominay

Scott McTominay potrebbe ricoprire contro il Como il terzo ruolo diverso in altrettante partite. Dopo aver fatto la mezz’ala, lo scozzese è stato spostato dietro Romelu Lukaku, che venerdì pomeriggio potrebbe assistere giocandogli addirittura affianco.

Tutto questo perché Antonio Conte ha intenzione di cambiare ancora una volta il suo Napoli. E prima il 3-4-3, poi il 3-5-2, ed ancora il 3-4-2-1 ed infine il 4-2-3-1. Tutti moduli validissimi, che hanno permesso alla formazione partenopea di finire in solitaria in testa alla classifica di Serie A, eppure il salentino non sarebbe convinto del tutto, sennò non si spiegherebbe questo continuo cambiare. Ed è per questo che venerdì pomeriggio contro il Como di Fabregas si farà un nuovo esperimento, il 4-2-4, con McTominay ancora una volta protagonista, visto e considerato che giocherà al fianco di Lukaku come seconda punta.