Napoli: rinforzo dalla Premier, Conte accontentato

Il Napoli durante il calciomercato invernale si muoverà per piazzare diversi colpi. Un possibile rinforzo potrebbe arrivare dalla Premier League

È un Napoli che sogna in grande e vuole continuare a rimanere lì davanti. Per farlo naturalmente c’è bisogno di una rosa competitiva e la società sta lavorando per accontentare Antonio Conte. Le priorità per il calciomercato invernale sono state individuate, ma non è da escludere che ci possano essere delle sorprese. Manna vigilerà con attenzione e proverà a cogliere qualsiasi opportunità arriverà durante la cessione.

Ma di certo lo sguardo sarà rivolto a quelle che il tecnico ha individuato come priorità per rinforzare la squadra e rendere la rosa ancora più competitiva di quello che lo è. Le idee sono molto chiare e la società è al lavoro per capire quali giocatori possono fare a caso di questa rosa. E c’è un nome dalla Premier League che stuzzica molto la dirigenza partenopea anche se non sarà per nulla semplice strapparlo al club.

Calciomercato Napoli: idea dalla Premier, Conte dice sì

Per il momento siamo solamente alle ipotesi. La dirigenza partenopea sta vagliando tutte le opzioni e le riserve saranno sciolte solamente nelle prossime settimane. Ma c’è un nome che, secondo quanto riferito da areanapoli.it, stuzzica molto il club azzurro e presto ci potrebbe essere un tentativo per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione.

Stiamo parlando di van de Ven. Il centrale olandese classe 2001 è un profilo che sposerebbe in pieno il progetto Napoli considerato che si tratta di un ragazzo giovane e molto bravo. Difficilmente il Tottenham si priverà del proprio giocatore durante la sessione di calciomercato invernale, ma Conte rappresenta una garanzia e potrebbe provare anche a convincere il giocatore ad accettare la proposta di sposare il progetto partenopeo e magari portare a spingerlo a chiedere una cessione agli Spurs per iniziare una nuova esperienza in Italia.

Per il momento naturalmente si tratta solamente di una ipotesi. In casa Napoli sono in corso le riflessioni e nelle prossime settimane saranno sciolti tutti i dubbi. Occhio al nome di van de Ven. Il classe 2001 rispecchia alla perfezione il profilo del giocatore richiesto da Conte e l’offerta dei partenopei potrebbe farlo tentennare già durante il calciomercato invernale. Non ci resta che aspettare per capire cosa succederà e quali saranno le scelte che farà anche la società.