Napoli: il campione d’Italia dice sì, si chiude in prestito

Il Napoli potrebbe presto riaccogliere il suo campione d’Italia. Il giocatore ha detto sì al trasferimento e il prestito è possibile. Le ultime

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. Dopo aver dato a Conte dei rinforzi importanti per affrontare la prima fase di questo campionato, il tecnico ora si attende altri giocatori per rendere la rosa ancora più competitiva e consentire ai partenopei di restare in piena corsa per lo Scudetto e non solo. Le riflessioni sono in corso e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime settimane. Ma c’è un’idea che stuzzica molto i partenopei.

Un campione d’Italia sembra essere pronto a dire di sì al trasferimento al Napoli durante il calciomercato invernale e il tutto potrebbe concludersi con la formula del prestito. I ragionamenti entreranno nel vivo solamente nelle prossime settimane, ma l’idea c’è e non ci resta che aspettare per capire se si potrà eventualmente arrivare alla fumata bianca oppure no.

Calciomercato Napoli: ritorna il campione d’Italia, c’è il sì

Le minestre riscaldate rappresentano sempre un rischio, ma in questo caso da parte del giocatore c’è la volontà di tornare a Napoli per riprendere il discorso da dove lo ha interrotto e magari regalarsi un nuovo successo. Da parte di Conte apertura al trasferimento e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine si potrà oppure no arrivare alla fumata bianca.

Secondo quanto raccontato dal giornalista Fasano ai microfoni di areanapoli.it, Elmas starebbe premendo per tornare a Napoli nella prossima sessione di calciomercato. La sua esperienza al Lipsia non sta andando per niente bene e le sue ultime parole d’amore nei confronti squadra partenopea confermano una certa volontà di ritornare a vestire quella maglia che durante la carriera gli ha dato molte soddisfazioni.

Da parte dei tedeschi ci potrebbe essere anche una apertura al prestito proprio per consentire al calciatore di giocare con continuità e magari poi cederlo ad una cifra maggiore a giugno. Una opportunità di calciomercato, quindi, da seguire con attenzione almeno fino a gennaio. Poi in quel momento si avrà un quadro sicuramente chiaro su come si muoverà il Napoli e quali saranno gli obiettivi dei partenopei. Intanto Elmas attende e spera di di poter tornare a vestire la maglia dei partenopei e vincere il suo secondo Scudetto con gli azzurri.